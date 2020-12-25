Президент Зеленский во второй раз в течение 24 декабря обратился к украинцам по случаю Рождества по западному обряду. На этот раз он говорил о тяжелых испытаниях, двух фронтах в Украине и дефиците праздничного настроения.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 декабря во второй раз в течение дня обратился к украинцам с рождественским посланием. Его текст опубликован на официальном сайте главы государства в фейсбуке.

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В первом послании Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым по западному обряду, пожелал мира и согласия. Президент отметил, что в год тяжелых испытаний должны победить добро и милосердие.

Во втором послании глава государства напомнил, что 24 декабря "для миллионов наших людей и в Украине, и за рубежом – вечер перед Рождеством ". По этому случаю президент искренне поздравил "каждого, кто празднует".

Хорошо, что хотя бы по разнице в календарных датах среди украинцев в этом году не было серьезных споров,

– заметил Зеленский.

Он признал, что "праздничное настроение сейчас в дефиците для многих украинцев". Тем не менее в "год действительно больших испытаний" следует хотя бы "попробовать отпустить тяжелые эмоции – чтобы иметь чистое сердце для 2021".

Вместе с этим Владимир Зеленский призвал не забывать о военных, обеспечивающих "нашу с вами жизнь", и медицинских работниках, которые защищают Украину "на втором фронте – ковидном".