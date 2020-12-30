Игорь Уманский пробыл в должности министра финансов Украины всего лишь 25 дней. Однако он уверен, что в министерстве более чем за полгода после его освобождения до сих пор не навели порядок. Более того, не смогли даже принять Госбюджет на 2021 без скандалов.

Также Уманский рассказал о том, нужно ли Украине сотрудничество с МВФ. Подробнее обо всем – читайте в интервью на 24 канале.

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О Госбюджете-2021

Главный финансовый документ – смета на 2021. Как он вам?

Любой бюджет – это политический компромисс, ведь во время голосования за бюджет может быть любая логика у Минфина или у правительства. Всегда нужно найти 226 голосов, хоть умри. Если его не принять, мало кто знает, что будет дальше и какая будет альтернатива. Именно поэтому и пошли на определенные политические компромиссы.

Справка. Владимир Зеленский 25 декабря подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Он предусматривает, что доходы составят 1,08 триллиона гривен, а расходы – 1,3 триллиона гривен.

Другой вопрос – "разторговки". Без этого никак. Другой вопрос – позиции и силы как премьера, так и министра финансов, чтобы эти "политические торги" и некоторые политические договоренности не были системно критические для баланса и не создавали риски для финансовой, фискальной системы, для рынка в целом.

Я помню только раз, когда после принятия бюджетного кодекса мы начинали год, когда бюджет не приняли. Это было начало 2010 года.

Мы жили по так называемой 1/12 от показателей предыдущего года. Это означает очень простую вещь – финансируются исключительно защищенные статьи расходов в размере среднегодовых расходов прошлого года.

Главная вещь – только в случае, когда в проекте бюджета на следующий год и в том, который не приняли, программы бюджетов полностью совпадали в названии. Если там даже появилась или исчезла какая-то запятая, то программа вообще не будет финансироваться.

Смотрите полностью интервью с Игорем Уманским: видео

Для людей это означает, что пенсии, зарплаты или любые выплаты замораживаются на уровне предыдущего года. Причем, даже не конца года, когда поднимаются социальные стандарты, а возвращаются на уровень мая предыдущего года. Тогда не выплачивают никакие доплаты в виде премий и так далее. То есть, люди получают лишь "голую" зарплату.

Соединенные Штаты очень часто попадают в такую ​​ситуацию, когда начинают год с непринятым бюджетом. Там доходит до того, что большинство людей с государственной службы просто идут в неоплачиваемый отпуск.

Но в украинской ситуации за счет бюджета финансируется не только государственный аппарат, но и большая социальная составляющая:

медицинская сфера;

высшие учебные заведения;

школы и тому подобное.

Поэтому любая страна не может себе позволить подобных вещей.

Но то, что там наголосовали, особенно то, что уже было принято ко второму чтению Верховной Радой – то как можно положительно оценивать такие вещи? Мы замораживаем социальные стандарты, то есть, поднятие, которое планировалось со середины следующего (2021 – 24 канал) года перенесли на декабрь.



Игор Уманский / Фото Укринформ

А кредиты мы можем брать, если бюджет не принят?

МВФ никогда не даст кредит, если бюджет не принят. Программа Stand by предполагает бюджет. И политика как раз в фискальной сфере является ключевым элементом этой программы. Выйти на рынок, безусловно, можно, но только в пределах погашения заимствований предыдущего года, но не для финансирования потребностей бюджета.

Что было бы, если бы не приняли, понятно. Дело в том, что приняли. Насколько он хорош или плох в том виде, в котором за него проголосовали?

Как по мне, идет сокращение пенсий, соцрасходов, расходов на образование, увеличение расходов на Офис Президента, прокуратуру.



Что предусматривает Госбюджет-2021 / Инфографика 24 канала

Не дали столько, сколько просила медицина.

Та же медицина. Они говорят, мол, ну смотрите, мы же на медицину дали больше. Но подождите, у нас завершился коронавирус? У нас нет второй волны пандемии?

О Коронавирусном фонде

Но здесь непонятно, кто больше виноват – Кабмин, который не дал больше, или министр Степанов, который не использовал нынешний бюджет.

Тот бюджет, который выделили в этом году из коронавирусного фонда, который мне пришлось придумать в марте по одной простой причине – никто не мог понять, как будет развиваться ситуация с пандемией и куда же надо будет сконцентрировать ресурс.

То это вас мы должны благодарить за дороги, которые у нас есть?

Нет, за дороги благодарите больших строителей. Я создавал другой инструмент – ковидний фонд. И основная его цель была очень проста – создать мобильный инструмент реагирования на те или иные проблемы и вызовы.

При чем здесь дороги? Дело в том, что деньги из COVID-фонда часто выделяли на другие нужды. В частности, значительную часть отдали на "Большую стройку дорог". В то же время в Укравтодоре объяснили это тем, что название фонда – ошибочно. Якобы деньги там были выделены не только на борьбу с эпидемией.

Например, вызовом была зарплата медикам. Ведь понятно, что в любой ситуации не может медик получать среднюю заработную плату меньше, чем в среднем по стране. Даже сейчас она ниже и на следующий год также предполагается, что она будет ниже.

Второе направление – кровати (в больницах – 24). Их как не было, так и нет. Ни аппарата ИВЛ, ни компьютерного томографа не купили. Вместо этого правительство берет и принимает решение направить средства, которые должны быть направлены на поддержку медицинской сферы и на поддержку экономического развития, в частности, на поддержку экономики, пострадавшей от COVID-19.

То есть, целые большие области закрылись и понесли убытки. Поэтому, чтобы сохранить рабочие места, надо было эти отрасли поддержать.

О дефиците бюджета

Очевидно, что в следующем году доходов бюджета не хватает для того, чтобы покрывать все расходы. Примерно 200 миллиардов гривен ожидается бюджетный дефицит. Как решить эту проблему?

Была информация, что МВФ поддержал те бюджетные показатели, которые выносили на второе чтение. Перед вторым чтением была позиция и Нацбанка, и МВФ, доходная часть в бюджете посчитана со слишком оптимистического сценария развития экономики на 2021. Как следствие, доходы бюджета на 65 миллиардов завышены. После этого добавился еще 21 миллиард.

Риск ненаполнения той доходной части, которая сейчас предусмотрена, очень значителен. Нас может спасти экономический бум в следующем году и инфляция и девальвация гривны.

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То есть вы предлагаете печатать деньги?

Я говорю, что может спасти бюджет в тех условиях, если ничего не изменится. Как его можно было сбалансировать и какие там есть резервы? Подакцизная группа, таможня (контрабанда, игры с заменой товарных кодов, цен и т.д.). Мы могли бы дополнительно, не изменяя налоговую нагрузку на экономику, привлечь (средства – 24 канал) в государственный бюджет.

О сотрудничестве с МВФ

Это больше, чем транш МВФ. Кстати, Вы уже определились со своей позицией относительно сотрудничества с МВФ? Потому что до назначения на должность министра вы выступали категорически против того, чтобы брать деньги у МВФ или хотя бы быть на их условиях. Когда Вы стали министром, то одобряли сотрудничество с Фондом. А сейчас как вы относитесь к тому, чтобы брать деньги у МВФ?

Все очень просто. Цель любой программы МВФ – это выйти из программы МВФ. Это написано в программных документах. Бывают исключительные ситуации, когда страна действительно может справиться без поддержки МВФ – когда накладываются определенные внутренние и внешние процессы. Например, в такой ситуации:

кризис;

пандемия;

изменение экономических условий, в частности внешней экономической деятельности и, как следствие, рост определенных рынков наших партнеров.

МВФ – это кредитор последней надежды. Когда ты не можешь выйти на нормальный рынок и по нормальным ценам занимать, чтобы финансировать свой дефицит, ты обращаешься за помощью к кредитору последней надежды МВФ. Я считаю, что с МВФ можно сотрудничать, но в исключительных случаях.

Другой вопрос – какие обязательства ты берешь на себя как страна-переговорщик:

соглашаешься ли, что твоя страна возьмет эти обязательства;

стоит ли поддержка программы МВФ обязательств, которые ты на себя взял.

Когда у меня был завершен переговорный процесс с МВФ, были достигнуты определенные договоренности. Они выдохнули с облегчением, когда меня уволили. Затем "откатились" всеми переговорными позициями.

У меня была договоренность, что объем программы будет минимум 10 миллиардов – он уменьшился в 2 раза. Что первый транш будет 3 миллиарда – уменьшается в 2 раза. Затем возникают какие маяки структурных реформ.

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Украина давно потеряла доверие от Международного валютного фонда именно потому, что мы подписываемся под определенными обязательствами, потом вчитываемся, что мы там подписали, и начинаем их выполнять.

Вы или берете эти деньги и берете на себя обязательства и выполняете их, или договариваетесь о других условиях.

Более того, под меморандумом с МВФ стоит 4 подписи. Ранее их стояло 3, но с периода, когда президентом был Ющенко и был конфликт интересов с премьер-министром Тимошенко, там появилась подпись президента. Поэтому сейчас есть 4 подписи:

президента Украины; премьер-министра Украины; председателя Национального банка Украины; министра финансов Украины.

Больше никаких подписей под этим документом нет.

Зачем нам занимать деньги, которые потом мы будем вынуждены отдавать нашим детям? Самая большая статья расходов бюджета – это, как мы знаем, дефицит пенсионного фонда. С каждым годом эта статья расходов все растет, нас очевидно ждет коллапс пенсионного фонда. Даже премьер-министр Шмыгаль сказал, что через 10 лет украинцы могут не рассчитывать на государственные пенсии. Когда вы были министром финансов, вы осознавали эту проблему? Какой план решения вы тогда предлагали?

Есть другая статья, которая скорее всего перегонит расходы на поддержку пенсионного фонда. Это обслуживание государственного долга на следующий год, почти 160 миллиардов гривен.

Безусловно, пенсионный фонд при той математической модели, которая сейчас есть в Украине, будет разбалансирована всегда. Это изменилось с 2016 года, когда мы почти вдвое уменьшили отчисления ЕСВ. Единый социальный взнос и является источником наполнения пенсионного фонда по солидарной системе.



Перекрестный допрос с Игорем Уманским / Скриншот из видео

У меня дефицит в 2015 году пенсионного фонда выходил в годовом измерении всего 10 миллиардов. Затем приняли политическое решение. Мы в 2015 году начали выплачивать пенсии за январь 2016 года, чтобы сбалансировать показатели. В 2016 году, как следствие, финансировались только 11 месяцев, а в 2015 пришлось финансировать 13 месяцев.

Сейчас на начало года задолженность пенсионного фонда перед казначейством была 50 миллиардов по ссудам за предыдущий период. На начало ноября эта задолженность увеличилась еще на 17 миллиардов.

Пока мы не изменим эту математическую модель, сбалансированным пенсионный фонд не может быть. Именно поэтому много лет ведется разговор о переходе на накопительную систему.

Те планы, которые я услышал от правительства, не дай Бог, чтобы они их воплотили. Вместо того, чтобы сбалансировать систему, своим решением они разбалансируют и пенсионный фонд, и местный бюджет.

Второе уменьшение, которым они хотят создать второй накопительный уровень пенсионной системы, это уменьшение ПДФ. А это основная статья доходов всех местных бюджетов. Если мы уменьшаем им эту основную статью доходов, то финансовую децентрализацию можно отменить. Если мы назад заберем значительную часть денег от местных бюджетов, что тогда у них останется? Только обязательства?

О накопительной системе

Идеальная накопительная система – какой она должна быть? Это просто еще один налог? Как платим на армию, так и в пенсионный фонд?

Это не налог, это социальные отчисления. Когда сравнивают Украину с европейскими странами, говорят: "Смотрите, у нас нагрузки на заработную плату самые высокие в Европе". Это ложь и манипуляция.

У нас самые низкие нагрузки на зарплату. Потому что когда сравнивают эти вещи, забывают учесть социальные отчисления в пенсионную систему и на социальные страхования. Потому что немного меньше чем 90% ЕСВ идет в пенсионный фонд, а остальные:

наши больничные;

потерю трудоспособности;

выплаты по безработице.

Так работает система страхования.

Какая она должна быть? Здесь можно долго рисовать, но суть очень проста. Считают, сколько людей сейчас живет и работает. Сколько времени человек работает в среднем и сколько в среднем человек потом живет на пенсии. Также то, какой размер пенсии должен быть в отношении к зарплате.

К примеру, вы получаете 10 тысяч гривен в месяц. Пенсия обычно должна быть не менее, чем 60% от вашей средней зарплаты. В этом случае – не менее 6 тысяч.

Такая математическая модель:

количество работающих;

количество пенсионеров;

возраст.

Тогда исследуют, сколько процентов от заработка вы в эту систему должны вложить.

О зарплатах в конвертах

Всегда говорят: больше налогов – больше зарплаты в конвертах.

Не только. Мы вот поставили основную ставку ЕСВ 22%. Мы разве перестали платить в конвертах?

Вряд ли.

Не перестали. И когда это делали, я кричал, для чего это делать. Вы не выведете из тени зарплаты по одной простой причине. Где большинство людей платит зарплаты? В коллективах с численностью более тысячи человек. Есть коллективы, где 100 тысяч человек. Вы представляете, как технически раздать этим людям зарплаты в конвертах и ​​проконтролировать сумму и то, пошла ли она по адресу?

Тысячи людей – это невозможно. В таких больших системах зарплата идет официально. Только отдельная группа топ-менеджеров, их не много, она получает эти так называемые конверты. Кто получает? "Белые воротнички", так называемый "офисный планктон". Их по-разному называют.

Что 37% ты платишь ЕСВ, 22% – это все равно много. Ничего не платить – все равно меньше. Потому как платили в конвертах, так и платят. Однако мы получили ситуацию, когда те компании, а это в основном собственность олигархов, стали платить меньше.

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Мы дали такой подарок олигархам, ведь компенсируем это из бюджета. Избавляемся от врачей, учителей, армии направили туда.

Эти постоянные разбалансировки – их трудно вернуть. Когда мы дали сладкую вещь бизнесу, то вернуть назад было бы правильно и разумно, но потом будут тысячи людей под Верховной Радой.

Об олигархах

Вы говорили, что Зеленский мог избавиться от олигархов как класса, однако он потерял эту возможность. В чем заключалась эта возможность и почему он ею не воспользовался?

Почему вообще возможно явление олигарха?



У Зеленского была возможность избавиться от олигархов / Фото ОП

Это явление? Сколько мы живем в Украине, то столько и слышим об олигархах. Кажется, это уже не явление.

Во многих странах есть очень богатые люди, но их просто называют миллиардерами. Билла Гейтса никто не называет олигархом, правильно? Хотя он гораздо финансово мощнее, чем все наши олигархи вместе взятые.

Есть критерии олигарха. Это богатый человек, который владеет СМИ и который интегрирован во власть. Если нет этих 2 вещей – это просто богатый человек.

Когда ты президент, у тебя монобольшинство и ты сам строишь правительство – нет необходимости за что-то договариваться с олигархами. Достаточно того доверия, которое дали люди на президентских и парламентских выборах.

Президент будто пытался "строить" во время первых месяцев президентства. Вы были не только министром финансов, а затем еще работали советником председателя ОП Андрея Ермака. Вы видели изнутри, почему Зеленский был не готов воспринимать даже ваши советы. Почему?

Если бы действительно хотели "строить", надо было их собрать, посадить за стол и сказать: "Ребята, я не собираюсь здесь заниматься перераспределением собственности и выяснять, кто и каким образом получил эту собственность. Пусть международные структуры этим занимаются. Однако с сегодняшнего дня вы все будете жить по закону и он – один для всех ".

Главная вещь – никаких исключений в этой стране быть не должно. Самое главное – соблюсти этого. Произошло ли это и есть ли у нас двойные стандарты? Постоянные двойные стандарты! Те же "скрутки" – они возможны только тогда, когда одним система позволяет это сделать, а остальным – нет. Имея эту полноту власти стоило обеспечить 2 вещи:

четкие правила, по которым должны жить все бизнесмены; обеспечить соблюдение этих правил.

В начале программы вы сказали, что написали заявление в правоохранительные органы о фактах масштабной коррупции на таможне и налоговой. Вам после этого кто-то позвонил? Известно, возбуждено ли какие уголовные дела? Чем все закончилось?

Известно. Более того, я ходил на допросы, потому что были нарушены отдельные уголовные дела по моему заявлению. Отдельно затем поднимали еще много уголовных дел. Кстати, по определенным эпизодам дела уже были открыты, там только увеличили направления. Ходил в прокуратуру на допрос, всего с ГБР общался по их расследованиям.

Был в СБУ и с Бакановым общался. Его заместитель сказал, что многое они знали, но много стало для них новым и интересным. Но не все знали и видели. По некоторым эпизодам уже идет следствие.

Было возбуждено, но чем это все закончится – мы с вами должны услышать этой весной. Когда говорили, что посадки будут весной, наверное, забыли уточнить, какой именно.

Что положительного у нас? В январе хотят рассматривать налоговую амнистию – это позитив?

Безусловно. Мы стараемся "построить" ФЛП. Не олигархов, а ФЛП. Для того, чтобы вести все требования по прозрачности, в том числе и происхождение капитала – до этого надо провести амнистию капитала, так называемую нулевую декларацию. Однако не таким способом, который указан в проекте, который есть в Верховной Раде.

Вот, опять не получилось найти позитив.

Однако это не значит, что это невозможно исправить.