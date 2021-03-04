Президент подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек. Поэтому учет трудового стажа будут вести онлайн. Впрочем, тем, кто все же захочет пользоваться бумажными трудовыми, этого не станут запрещать.

За соответствующий законопроект Верховная Рада во втором чтении проголосовала почти месяц назад – 5 февраля. Сейчас его подписал Владимир Зеленский.

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Закон №3623 вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме. Электронные реестры будут доступны всем желающим.

Документ предусматривает:

граждане не обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку;

работодателям в свою очередь не нужно ее проверять или хранить.

Поэтому подделать данные о стаже или элементарно потерять трудовую книжку будет невозможно.

Впрочем запрещать пользоваться трудовыми книжками власть не собирается. Если кто-то все же захочет сохранить информацию о своем стаже в трудовых книжках, можно просить своего работодателя делать в ней записи и ставить штампы.

Планируется, что полностью на новую модель Украина перейдет только с 2025 года. До того времени параллельно будут использовать как бумажные трудовые книжки, так и электронные.

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