Бумажные трудовые книжки в Украине окончательно отменили
Президент подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек. Поэтому учет трудового стажа будут вести онлайн. Впрочем, тем, кто все же захочет пользоваться бумажными трудовыми, этого не станут запрещать.
Источник:Офис Президента
За соответствующий законопроект Верховная Рада во втором чтении проголосовала почти месяц назад – 5 февраля. Сейчас его подписал Владимир Зеленский.
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Что изменится без бумажных трудовых
Закон №3623 вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме. Электронные реестры будут доступны всем желающим.
Документ предусматривает:
- граждане не обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку;
- работодателям в свою очередь не нужно ее проверять или хранить.
Поэтому подделать данные о стаже или элементарно потерять трудовую книжку будет невозможно.
Впрочем запрещать пользоваться трудовыми книжками власть не собирается. Если кто-то все же захочет сохранить информацию о своем стаже в трудовых книжках, можно просить своего работодателя делать в ней записи и ставить штампы.
Планируется, что полностью на новую модель Украина перейдет только с 2025 года. До того времени параллельно будут использовать как бумажные трудовые книжки, так и электронные.
Как тогда будут считать пенсии
- В электронных реестрах информация о трудовом стаже всех украинцев является с 2000 года.
- Для расчета пенсий или других социальных выплат используются именно эти данные.
- Граждане могут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете.
- Этот документ они могут предоставить работодателю, если ему важно проверить стаж
- Если у человека есть трудовой стаж до 2000 года, создана возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя.
- Тогда хранить трудовую книжку, как носитель информации не требуется.
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