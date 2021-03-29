Ситуацию на Востоке Украины президент Зеленский намерен обсудить с лидерами стран "нормандской четверки". А также и дальнейшие шаги на пути к миру.

Ведь сейчас количество случаев открытия огня ощутимо возросло. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

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Зеленский хочет поговорить в формате "нормандской четверки"

Юлия Мендель напомнила, что после гибели четырех украинцев на фронте 26 марта "президент инициировал безотлагательное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы".

Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормандской четверки",

– подчеркнула она.

А все из-за обострения ситуации в регионе с начала 2021 года. Ведь на линии соприкосновения "количество случаев открытия огня увеличилось".

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26 марта под Шумами боевики прицельно обстреляли позиции Объединенных сил, и при этом применяли запрещенное минскими договоренностями оружие. В тот день погибли четверо украинских военнослужащих.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран "нормандской четверки". Глава государства призвал сделать все возможное для сохранения режима полного прекращения огня.