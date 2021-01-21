Украинский президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями власти. Они общались о приоритетных вопросах на 2021 год, а также о дорожной карте их решения.

В совещании приняли участие премьер Денис Шмыгаль, спикер Рады Дмитрий Разумков, нардепы и председатели комитетов парламента, глава ОП Андрей Ермак, его заместители и советники, пишет Офис Президента.

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Основные темы совещания

Говорили о переменах в государстве, которые повлекла пандемия COVID-19. В частности – о важности голосования законов для выполнения реформ, связанных с макроэкономическим ростом.

Немало внимания уделили экономическим вопросам вцелом, особенно поддержке украинцев и бизнеса. Как отметили в ОП, в 2021 году в Украине ожидают экономического роста.

Кроме этого, власти намерены осуществить ряд шагов, чтобы согласовать украинское законодательство с европейским. Ведь Украина планирует пересмотреть положения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Шмыгаль отчитался о работе правительства над реализацией инициативы Зеленского по ипотеке для молодежи под 7%. Также он анонсировал введение именных стипендий для студентов.

Что сказал Зеленский

Он отметил, что среди предвыборных обещаний его команды было упрощение условий ведения бизнеса, доступные кредиты и ипотека для молодых семей, повышение материального обеспечения.

Конечно, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы и поставила перед нами новые неожиданные вызовы. Они требовали немедленного решения,

– отметил Зеленский.

И заверил, что власть помнит об ожиданиях украинцев. Он считает, что в 2021 году нужно продолжать движение к воплощению программных положений, которые обеспечат построение успешной страны.