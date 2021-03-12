Зеленский обсудил с премьером Израиля путешествия по COVID-сертификатам
Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Чиновники обсудили возможность возобновления туристических потоков между государствами.
Источник:Офис Президента
О чем говорили политики
Чиновники определили дальнейшие направления углубления сотрудничества между Украиной и Израилем, а также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
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Особое внимание политики уделили вопросу противодействия распространению COVID-19. Зеленский отметил существенный прогресс Израиля в вакцинации населения. Он также отметил важность обеспечения равного доступа к сертифицированным вакцинам.
Государства хотят взаимно признавать "паспорта вакцинации"
Стороны подчеркнули заинтересованность взаимного признания сертификатов о прививках от коронавируса. Это позволит возобновить туристические потоки и регулярное авиасообщение между Украиной и Израилем.
"Зеленые паспорта" открывают возможность для путешествий между Украиной и Израилем,
– заявил Зеленский.
Нетаньяху подчеркнул, что взаимное признание "зеленых паспортов" будет полезным для экономик обеих стран.
Кстати, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и усилия Украины для достижения мирного урегулирования войны.
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