Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Чиновники обсудили возможность возобновления туристических потоков между государствами.

О чем говорили политики

Чиновники определили дальнейшие направления углубления сотрудничества между Украиной и Израилем, а также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

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Особое внимание политики уделили вопросу противодействия распространению COVID-19. Зеленский отметил существенный прогресс Израиля в вакцинации населения. Он также отметил важность обеспечения равного доступа к сертифицированным вакцинам.

Государства хотят взаимно признавать "паспорта вакцинации"

Стороны подчеркнули заинтересованность взаимного признания сертификатов о прививках от коронавируса. Это позволит возобновить туристические потоки и регулярное авиасообщение между Украиной и Израилем.

"Зеленые паспорта" открывают возможность для путешествий между Украиной и Израилем,

– заявил Зеленский.

Нетаньяху подчеркнул, что взаимное признание "зеленых паспортов" будет полезным для экономик обеих стран.

Кстати, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и усилия Украины для достижения мирного урегулирования войны.

Обратите внимание! По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, государство не будет признавать прививки вакциной против коронавируса Covishield. В Украине этот препарат пока единственный, которым вакцинируют людей.