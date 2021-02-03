Зеленский обсудил с послами ЕС и G7 санкции против Козака и его каналов
Президент Владимир Зеленский 3 февраля встретился с послами стран "Большой семерки" и Евросоюза в Украине. С дипломатами глава государства обсудил не только реформы, урегулирования ситуации на Донбассе, но и резонансное решение СНБО о введении санкций против Тараса Козака и его телеканалов.
Источник: официальное представительство президента Украины
Зеленский отметил, что со времени предыдущей встречи произошли события, которые угрожали государственному устройству Украины.
К теме Таких каналов много, будут документы – будет реакция, – Данилов о санкциях против СМИ Козака
Поэтому, отметил глава государства, пришлось действовать, чтобы преодолеть эти вызовы.
Санкции против средств массовой информации – это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов,
– подчеркнул Зеленский.
Телеканалы, против которых ввели санкции, дезинформировали население
Телеканалы, против которых применили санкции, отметили на встрече, использовали для дезинформации. И продвижение влияния государства-агрессора на процессы в Украине.
По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, санкции ввели на основе весомых доказательств.
Свобода слова, свобода работы журналистов была и остается приоритетом для Украины,
– отметил Андрей Ермак.
Какие темы еще обсудили на встрече:
- Судебная реформа и ситуация, сложившаяся вокруг Конституционного Суда Украины.
- Реформирование СБУ.
- Переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Коротко о санкциях против Тараса Козака:
- Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года подписал указ. Им глава государства которым вел в действие решение СНБО ввести санкции против соратника Медведчука Тараса Козака.
- Такие действия главы государства привели к блокированию каналов ZIK, "112 Украина " и NewsOne, владельцем которых является Козак.
Коротко о санкциях против Тараса Козака / Инфографика 24 канала
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