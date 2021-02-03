Президент Владимир Зеленский 3 февраля встретился с послами стран "Большой семерки" и Евросоюза в Украине. С дипломатами глава государства обсудил не только реформы, урегулирования ситуации на Донбассе, но и резонансное решение СНБО о введении санкций против Тараса Козака и его телеканалов.

Источник: официальное представительство президента Украины

Зеленский отметил, что со времени предыдущей встречи произошли события, которые угрожали государственному устройству Украины.

К теме Таких каналов много, будут документы – будет реакция, – Данилов о санкциях против СМИ Козака

Поэтому, отметил глава государства, пришлось действовать, чтобы преодолеть эти вызовы.

Санкции против средств массовой информации – это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов,

– подчеркнул Зеленский.

Телеканалы, против которых ввели санкции, дезинформировали население

Телеканалы, против которых применили санкции, отметили на встрече, использовали для дезинформации. И продвижение влияния государства-агрессора на процессы в Украине.

По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, санкции ввели на основе весомых доказательств.

Свобода слова, свобода работы журналистов была и остается приоритетом для Украины,

– отметил Андрей Ермак.

Какие темы еще обсудили на встрече:

Судебная реформа и ситуация, сложившаяся вокруг Конституционного Суда Украины.

Реформирование СБУ.

Переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Обратите внимание! Перед этим президент Зеленский встретился с представителями крупнейших телеканалов Украины и заверил, что о давлении на свободу слова и цензуру и не говорится.

Коротко о санкциях против Тараса Козака:

Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года подписал указ. Им глава государства которым вел в действие решение СНБО ввести санкции против соратника Медведчука Тараса Козака.

Такие действия главы государства привели к блокированию каналов ZIK, "112 Украина " и NewsOne, владельцем которых является Козак.

Коротко о санкциях против Тараса Козака / Инфографика 24 канала