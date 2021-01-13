Президенты Украины и Португалии пообщались по телефону, в том числе и по делу Игоря Гоменюка, которого убили в марте 2020 года в аэропорту Лиссабона. Владимир Зеленский поблагодарил португальскую сторону за компенсацию и выразил уверенность в беспристрастном расследовании дела.

Детали разговора глав государств Владимир Зеленский и Марсело Ребелу ди Соза провели телефонный разговор, во время которой особое внимание уделили делу Игоря Гоменюка, сообщает пресс-служба Офиса Президента. Читайте также Резонансное убийство украинца в аэропорту в Португалии: главу МВД страны призывают к отставке Президент Украины поблагодарил португальскую сторону за справедливую компенсацию и заботу о родных погибшего. Мы уверены, что Португалия обеспечит полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка,

– отметил Зеленский. Напомним, сотрудники миграционной службы до смерти избили 40-летнего Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона в марте 2020 года. Убийство Гоменюка: что известно Мужчину задержали в аэропорту в столице Португалии – из-за въезда без визы.

Гоменюка избили в комнате без камер.

В течение многих часов мужчина был связан, ему не давали воды и пищи.

У украинца был приступ эпилепсии, однако никаких лекарств ему тоже не принесли.

Судмедэксперты обнаружили на теле следы сильных побоев.