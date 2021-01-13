Зеленский обсудил с президентом Португалии убийство украинца в аэропорту Лиссабона: детали
Президенты Украины и Португалии пообщались по телефону, в том числе и по делу Игоря Гоменюка, которого убили в марте 2020 года в аэропорту Лиссабона. Владимир Зеленский поблагодарил португальскую сторону за компенсацию и выразил уверенность в беспристрастном расследовании дела.
Детали разговора глав государств
Владимир Зеленский и Марсело Ребелу ди Соза провели телефонный разговор, во время которой особое внимание уделили делу Игоря Гоменюка, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Президент Украины поблагодарил португальскую сторону за справедливую компенсацию и заботу о родных погибшего.
Мы уверены, что Португалия обеспечит полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка,
– отметил Зеленский.
Напомним, сотрудники миграционной службы до смерти избили 40-летнего Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона в марте 2020 года.
Убийство Гоменюка: что известно
- Мужчину задержали в аэропорту в столице Португалии – из-за въезда без визы.
- Гоменюка избили в комнате без камер.
- В течение многих часов мужчина был связан, ему не давали воды и пищи.
- У украинца был приступ эпилепсии, однако никаких лекарств ему тоже не принесли.
- Судмедэксперты обнаружили на теле следы сильных побоев.
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