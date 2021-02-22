Зеленский обсудил с Даниловым план работы СНБО на ближайшее время
Президент Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым. Во время нее чиновники обсудили дальнейший план работы ведомства.
Источник:Офис Президента
Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности. Он отметил финансовой и энергетической сферах.
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Что обсудили чиновники
► Следующие шаги в контексте выполнения последних решений СНБО.
► Уточнили план работы Совета нацбезопасности и обороны на ближайший период.
► Обговорили вопрос увеличения штатной численности Аппарата СНБО.
Что известно о последних решениях СНБО
- 2 февраля ведомство ввело санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Он является официальным владельцем пророссийских телеканалов ZIK NewsOne и "112 Украина". В тот же день эти каналы прекратили свое вещание.
- 19 февраля СНБО ввела ограничения уже против самого кума Владимира Путина Медведчука. Кстати, кроме лидера ОПЗЖ, в санкционный список попали его жена Оксана Марченко, супруга Козака Наталья Лавренюк и другие. Их обвинили в финансировании террористов.
- Под действие санкций также попала российская сеть магазинов "Спортмастер".
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