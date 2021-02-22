Президент Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым. Во время нее чиновники обсудили дальнейший план работы ведомства.

Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности. Он отметил финансовой и энергетической сферах. Важно Данилов об обострении на Донбассе: Мы уже знаем, как будем реагировать Что обсудили чиновники ► Следующие шаги в контексте выполнения последних решений СНБО. ► Уточнили план работы Совета нацбезопасности и обороны на ближайший период. ► Обговорили вопрос увеличения штатной численности Аппарата СНБО. Что известно о последних решениях СНБО 2 февраля ведомство ввело санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Он является официальным владельцем пророссийских телеканалов ZIK NewsOne и "112 Украина". В тот же день эти каналы прекратили свое вещание.

19 февраля СНБО ввела ограничения уже против самого кума Владимира Путина Медведчука. Кстати, кроме лидера ОПЗЖ, в санкционный список попали его жена Оксана Марченко, супруга Козака Наталья Лавренюк и другие. Их обвинили в финансировании террористов.

Под действие санкций также попала российская сеть магазинов "Спортмастер".