Зеленский обновил Нацсовет реформ: кто попал в орган
Президент Владимир Зеленский 29 января изменил состав Национального совета реформ. В орган ввели ряд политиков, а также нескольких исключили.
Источник: Офис Президента
Уже обнародовали указ президента.
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Кого ввели в состав Нацсовета реформ
- Туда ввели заместителей главы Офиса Президента Игоря Жовкву и Юлию Свириденко,
- главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко,
- президента общественной организации "СЕО КЛУБ" Сергея Гайдайчука;
- для рассмотрения отдельных вопросов ввели первого заместителя министра энергетики Юрия Витренко,
- министра по делам ветеранов Юлию Лапутину,
- министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко,
- министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Кого исключили из Нацсовета реформ
- экс-заместителя по делам ветеранов Сергея Бессараба,
- бывшего министра энергетики Ольгу Буславец,
- заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив,
- бывшего исполняющего обязанности министра образования Любомира Мандзий,
- экс-главу НБУ Якова Смолия.
Что такое Нацсовет реформ?Это консультативный орган при президенте. Нацсовет возглавляет Зеленский. Орган планирует, согласовывает позиции по стратегии реформ и наблюдает за их реализацией. Глава государства утвердил персональный состав Нацсовета в июне 2020 года.
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