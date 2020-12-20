Президент Украины Владимир Зеленский считает, что олигархов можно победить только в том случае, если они станут крупным бизнесом, будут платить налоги и обеспечивать рабочие места. Но это не будет означать победу над коррупцией. Для последнего необходима прежде всего цифровизация.

О победе над олигархами

Как отметил Зеленский в комментарии The New York Times, у олигархов в этом цивилизованном мире есть два выхода. Один из них касается того, что олигархи становятся крупным бизнесом, и тогда не имеют влияния ни на политику, ни на средства массовой информации.

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"Тогда, если они платят налоги и обеспечивают рабочие места, у государства – с ними прекрасные рабочие взаимоотношения", – подчеркнул украинский президент.

По его мнению, если финансовые группы имеют политическое влияние, постоянно занимаются лоббизмом, имеют СМИ, в которых они – не просто миноритарии, а контролируют информационную политику, тогда они из крупных предпринимателей превращаются в олигархов.

И тогда государство должно с ними бороться. Что у нас? Я вам сказал, что они представлены в Верховной Раде, и, к сожалению, должен констатировать, что владельцами всех телевизионных групп сегодня являются такие крупные предприниматели, как мы их с вами называем, олигархи. Когда эти вещи государству удастся предотвратить, тогда мы победим олигархов,

– подчеркнул Зеленский.

Можно ли в таком случае победить коррупцию

По словам Зеленского, Украина не сможет полностью победить коррупцию после победы над олигархами. Потому что не только такими средствами побеждают коррупцию.

"Я считаю, что прежде всего нужна цифровизация, потому это отдельное направление, которым мы занимаемся. Меньше контакта человека с чиновником – больше цифровых направлений. Мы уже сделали много всего: и водительские удостоверения, и цифровой паспорт. Кроме того, сейчас все дотации, которые будет получать малый бизнес, – они снова будут получать их в электронном виде", – отметил глава Украины.

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В этом контексте он прорекламировал портал Дия. Сегодня на этом ресурсе украинцы могут не только сохранять свои электронные права, внутренний и загранпаспорта и тому подобное, но и пользоваться ими.

И на нем будет такое приложение, когда весь наш пострадавший малый бизнес сможет получить деньги, зарегистрировавшись там, если мы введем локдаун,

– констатировал Зеленский.