Президент Владимир Зеленский обязал Кабинет Министров безотлагательно проверить соблюдение правил пожарной безопасности в социальных учреждениях. Глава государства подписал соответствующий указ 29 января.

Источник: Офис Президента

Указ "О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги" направлен на стимулирование развития рынка социальных услуг и внедрение механизма государственного контроля за соблюдением стандартов функционирования.

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Какие поручения Зеленский дал Кабмину

►Правительство должно провести работу по выявлению субъектов, которые фактически предоставляют социальные услуги по уходу лицам, принадлежащим к уязвимым группам населения, и согласовать их деятельность с требованиями законодательства.

►Обеспечить создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Он должен предусматривать внесение информации с помощью приложения Дия.

►В течение 3 месяцев внести в Верховную Раду законопроекты для усовершенствования системы социальных услуг с учетом сложности жизненных обстоятельств и потребностей лица. Также правительство должно учесть переход к финансированию соцуслуг по принципу "деньги ходят за получателем". Кроме того, следует обеспечить софинансирование таких услуг из государственного и местного бюджетов.

Глава государства также обратился к местной власти, чтобы определить потребности населения в социальных услугах.

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Почему Зеленский подписал такой закон

21 января в Харькове случился пожар в незарегистрированном доме престарелых. Поэтому подписание закона обусловлено именно недавней трагедией.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Соколовской, закон о социальных услугах действует в Украине уже год. Но много вопросов @остаются нерешенными".

Она объяснила, что развитие рынка социальных услуг, а не формирование их через коммунальные учреждения, позволит человеку самостоятельно выбирать услуги.

Обратите внимание! По предварительной версии пожар в Харькове возник в результате неосторожного обращения с электрообогревателями. В результате трагедии погибли 16 человек, еще 11 – пострадали. Больше о пожаре в доме престарелых – читайте здесь.