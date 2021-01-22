Зеленский объявит траур в Украине из-за пожара в Харькове
Президент Владимир Зеленский решил объявить 23 января общенациональный траур. Все из-за пожара в доме престарелых в Харькове 21 января.
О трауре президент заявил 22 января во время своей поездки в Харьков. Об этом сообщает 24 канал.
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Я подпишу указ, завтра будет траур на национальном уровне,
– сказал Зеленский.
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Заметим, в Харькове 22 января объявили однодневный траур по погибшим в результате пожара.
Что известно о пожаре в доме престарелых
- Пожар вспыхнул днем в 21 января в доме престарелых "Золотой век" на улице Нижняя Гиевская, 150.
- Всего в здании находилось 33 человека. В результате трагедии погибли 15 человек, еще 11 – пострадали.
- По состоянию на 22 января в больнице находятся 5 пенсионеров.
- В офисе генпрокурора сообщили, что предварительная причина возгорания – неосторожное обращение электрообогревателями.
- Дом престарелых функционировал незаконно. На собственников открыли уголовное дело.
- Полицейские уже задержали 4 человек: владельца дома, арендатора и его жену, а также администратора.
- Кабинет Министров создал Государственную комиссию для расследования причин трагедии.
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