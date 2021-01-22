Президент Владимир Зеленский решил объявить 23 января общенациональный траур. Все из-за пожара в доме престарелых в Харькове 21 января.

О трауре президент заявил 22 января во время своей поездки в Харьков. Об этом сообщает 24 канал.

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Я подпишу указ, завтра будет траур на национальном уровне,

– сказал Зеленский.

Зеленский приехал в Харьков: прямая трансляция

Заметим, в Харькове 22 января объявили однодневный траур по погибшим в результате пожара.

Что известно о пожаре в доме престарелых