Зеленский пообещал построить новые аэропорты на Донбассе и Закарпатье
На подконтрольной территории Донбасса в течение нескольких лет хотят построить новый аэропорт, который будет обслуживать гражданские рейсы. Кроме того, власти планируют активное строительство аэропорта и в Закарпатской области.
Источник:24 канал
Об этом во время форума "Украина 30" рассказал президент Владимир Зеленский.
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Новые аэропорты в Украине
По его словам, в 2021 году начнется проектирование нового аэропорта на Донбассе.
Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут искать точку,
– отметил Зеленский.
И добавил, что новый аэропорт на Донбассе будет предназначен для гражданской авиации. "Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это опасно", – уточнил глава государства.
Зеленский также заявил, что новый аэродром построят и в Закарпатской области.
Я думаю, что за несколько лет мы построим совершенно новый аэропорт (на Закарпатье – 24 канал),
– уточнил украинский лидер.
Президент рассказал и о планах развития региональных аэропортов в 16 городах Украины, в частности в Ужгороде и Полтаве.
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