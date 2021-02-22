На подконтрольной территории Донбасса в течение нескольких лет хотят построить новый аэропорт, который будет обслуживать гражданские рейсы. Кроме того, власти планируют активное строительство аэропорта и в Закарпатской области.

Об этом во время форума "Украина 30" рассказал президент Владимир Зеленский.

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Новые аэропорты в Украине

По его словам, в 2021 году начнется проектирование нового аэропорта на Донбассе.

Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут искать точку,

– отметил Зеленский.

И добавил, что новый аэропорт на Донбассе будет предназначен для гражданской авиации. "Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это опасно", – уточнил глава государства.

Зеленский также заявил, что новый аэродром построят и в Закарпатской области.

Я думаю, что за несколько лет мы построим совершенно новый аэропорт (на Закарпатье – 24 канал),

– уточнил украинский лидер.

Президент рассказал и о планах развития региональных аэропортов в 16 городах Украины, в частности в Ужгороде и Полтаве.

Обратите внимание! Недавно на Закарпатье провели аукцион по предпроектным работам строительства аэропорта. Далее планируют определить местоположение аэропорта. Сейчас рассматриваются две локации: Среднее и Мукачево. После этого сразу начнется проектирование.