Агрессия Кремля в отношении Украины не сравнится ни с одним конфликтом в Европе. Хотя там тоже активное участие принимает Россия. Правда, Украина все же показала, что ее оккупировать нельзя.

Россия участвует чуть ли не в каждом конфликте в Европе

Как отметил украинский президент, во всех конфликтах, которые существуют сегодня в Европе, так или иначе есть присутствие России. Такое мнение Зеленский высказал в комментарии The New York Times.

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Все эти конфликты – это показатель того, что везде, где была "заморожена" территория – это Приднестровье, это Абхазия, это Карабах, – все эти территории с годами проигрывают в развитии, проигрывают экономически. Но самое страшное – проигрывают люди. Они проигрывают потому, что разрывают отношения с центральной частью их страны,

– отметил политик.

Но, по мнению Зеленского, все эти конфликты не могут сравниться с конфликтом между Украиной и Россией. Потому что это две великие державы.

"И то, как мы защищаем нашу страну – в самом начале мы показали, что оккупировать Украину невозможно. Все умрут здесь, но независимость нашей страны никто не отдаст", – подчеркнул украинский президент.

Переговоры о мире на Донбассе: особенности процесса

В то же время он отметил, если США и Россия сядут за стол переговоров, они не смогут договориться о мире на Донбассе.

Потому что много разных интересов, и надо не забывать, что каждая маленькая страна имеет свою независимость и свое желание. И крупные игроки никогда не смогут договориться в целом обо всем, потому что у каждой страны есть свое "я". И я, Президент Украины, не хотел бы, чтобы относительно мира на Донбассе и условий этого мира договаривались какие-то глобальные игроки,

– подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, для украинской власти важно – быть за этим столом переговоров. Потому что без Киева невозможно договориться. Поскольку субъектом этой договоренности является Украина.