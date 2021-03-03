Президент Владимир Зеленский уверен, что нормальных отношений между Евросозом и Россией не будет, пока та оккупирует Крым и часть Донбасса. Глава государства надеется, что санкции ЕС против Москвы только усилятся.

Об этом Зеленский сообщил во время совместного брифинга с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Президент Евросовета с первым официальным визитом находится в Украине.

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Зеленский надеется, что ЕС снова осудит действия России

Зеленский надеется, что в конце марта ЕС снова примет решение об осуждении гибридной агрессии России в Украине

Надеюсь, что по итогам заседания Европейского совета в конце марта будет дан мощный сигнал об осуждении российской агрессии против Украины. Я не верю в возвращение к business as usual в отношениях между ЕС и Россией без восстановления территориальной целостности нашего государства,

– заявил Зеленский.

Также украинский президент предложил ввести санкции за то, что делает Россия в оккупированном Крыму. Таким образом, подчеркнул гарант, Брюссель внесет вклад в работу "Крымской платформы".

Вместе с Зеленским Мишель посетил Донбасс

Отметим, что 2 марта Шарль Мишель вместе с Владимиром Зеленским вместе посетили Донбасс. В частности, президенту Евросовета показали КПВВ "Счастье" – границу, которая отделяет оккупированную Украину от свободной. Шарль Мишель подчеркнул, что Россия – безусловно, участник конфликта, а не посредник. Именно поэтому ЕС будет продолжать санкционный режим.