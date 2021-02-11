Любые другие форматы рассматриваем как провокации, – Зеленский об обмене пленными
Ни о каких неофициальных форматах обмена пленными не может и быть речи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область. Глава государства подчеркнул, что есть договоренности, как именно должен происходить обмен.
Источник:24 канал
Об этом Зеленский сообщил во время брифинга, который транслировал один из украинских телеканалов.
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Других форматов обмена быть не может, – Зеленский
Формат обмена пленными разработали участники Трехсторонней контактной группы в Минске.
Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем. Все должны понимать, обмены идут по соответствующему формату, людей проверяют. Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию,
– сказал Зеленский.
Украина подала списки для обмена
Президент отметил, что Украина уже давно подала свои списки для обмена, однако российская сторона в ответ молчит. Еще одна проблема – недопуск представителей Красного Креста к заключенным-украинцам.
Есть почти все списки, к сожалению, они иногда не совпадают из-за того, что нет доступа Красного Креста к нашим заключенным на временно оккупированных территориях,
– добавил Зеленский.
Последние новости об обмене пленными:
- Еще в начале января 2021 года представители ОРДЛО должны были передать 9 украинских граждан, которых незаконно удерживали.
- Однако оккупанты решили, что украинцев будут передавать только Виктору Медведчуку.
- Против таких решений решительно выступили в украинском МИД.
- Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал такие действия Медведчука "шарлатанством".
- Сейчас процесс обмена пленными заморожен.
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