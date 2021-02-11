Ни о каких неофициальных форматах обмена пленными не может и быть речи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область. Глава государства подчеркнул, что есть договоренности, как именно должен происходить обмен.

Об этом Зеленский сообщил во время брифинга, который транслировал один из украинских телеканалов.

К теме Зеленский посетил передовую на Донбассе: подробности и фото

Других форматов обмена быть не может, – Зеленский

Формат обмена пленными разработали участники Трехсторонней контактной группы в Минске.

Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем. Все должны понимать, обмены идут по соответствующему формату, людей проверяют. Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию,

– сказал Зеленский.

Украина подала списки для обмена

Президент отметил, что Украина уже давно подала свои списки для обмена, однако российская сторона в ответ молчит. Еще одна проблема – недопуск представителей Красного Креста к заключенным-украинцам.

Есть почти все списки, к сожалению, они иногда не совпадают из-за того, что нет доступа Красного Креста к нашим заключенным на временно оккупированных территориях,

– добавил Зеленский.

Последние новости об обмене пленными: