Владимир Зеленский высказался относительно сентябрьской катастрофы самолета Ан-26 возле Чугуева. Он подчеркнул, что все виновные в трагедии понесут ответственность.

Также он заявил об успехах в расследовании авиатехники. Об этом глава государства рассказал во время нового видеообращения к украинцам.

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"Это дело не удастся замять, спустить на тормозах. И никто не избежит ответственности", – отметил президент Украины.

По его словам, следствие по делу авиакатастрофы под Чугуевым существенно продвинулось вперед. И призвал украинцев следить за последними новостями.

Уже есть первые результаты,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Смотрите видеообращение президента Украины:

Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевым: что известно

Вечером 25 сентября в 2 километрах от военного аэропорта Чугуева разбился военный самолет Ан-26.

Он упал при заходе на посадку примерно в 20:45 и загорелся.

На борту находились 27 человек, в том числе курсанты университета имени Кожедуба и офицеры. Они выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате авиакатастрофы 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице из-за ожогов. Еще одному курсанту удалось выжить.

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Авиакатастрофа возле Чугуева / Инфографика 24 канала