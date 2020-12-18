Зеленский об авиакатастрофе Ан-26: Дело не удастся замять и спустить на тормозах
Владимир Зеленский высказался относительно сентябрьской катастрофы самолета Ан-26 возле Чугуева. Он подчеркнул, что все виновные в трагедии понесут ответственность.
Также он заявил об успехах в расследовании авиатехники. Об этом глава государства рассказал во время нового видеообращения к украинцам.
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"Это дело не удастся замять, спустить на тормозах. И никто не избежит ответственности", – отметил президент Украины.
По его словам, следствие по делу авиакатастрофы под Чугуевым существенно продвинулось вперед. И призвал украинцев следить за последними новостями.
Уже есть первые результаты,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Смотрите видеообращение президента Украины:
Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевым: что известно
- Вечером 25 сентября в 2 километрах от военного аэропорта Чугуева разбился военный самолет Ан-26.
- Он упал при заходе на посадку примерно в 20:45 и загорелся.
- На борту находились 27 человек, в том числе курсанты университета имени Кожедуба и офицеры. Они выполняли учебно-тренировочный полет.
- В результате авиакатастрофы 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице из-за ожогов. Еще одному курсанту удалось выжить.
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