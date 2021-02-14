Владимир Зеленский во время визита в "Масдар-Сити" в ОАЭ подробно ознакомился с инновационным проектом. В частности, узнал больше об особенностях реализации концепции города с нулевым загрязнением СО2.

По словам президента, Украина заинтересована в опыте Объединенных Арабских Эмиратов, которые распространили инновационные технологии в мире.

Актуально Зеленский встретился с представителями бизнеса в ОАЭ: что это означает для Украины

Инновации, технологии – это будущее. Это новый коммерческий рынок для взаимного сотрудничества, который создается для сохранения будущего,

– сказал Зеленский.

Во время визита в ОАЭ Зеленский с большим интересом посетил проект энергетической компании "Масдар". Он принадлежит инвестиционному фонду "Мубадала".

Обратите внимание! Проект "Масдар-Сити" стартовал в 2006 году. Инициаторами выступили руководство ОАЭ и фонд "Мубадала". Завершить строительство Масдар-Сити планируют еще до 2030 года. Масдар-Сити войдет в историю как первый в мире город с нулевым уровнем загрязнения СО2 и полным циклом переделки отходов. В частности, там полностью запретят автомобильный транспорт.

По состоянию на 2021 год компания "Масдар" уже реализовала ряд проектов по всему миру.

Проекты "Масдар"

Компания Terrestol Energy в Испании – производитель солнечных батарей;

London Array и WinWind в Великобритании – проекты, связанные с производством ветряных турбин.

Завод по производству тонких солнечных батарей в Германии.

Где еще побывал Зеленский