Город без автомобилей: Зеленский в ОАЭ заинтересовался инновационным проектом "Масдар-Сити"
Владимир Зеленский во время визита в "Масдар-Сити" в ОАЭ подробно ознакомился с инновационным проектом. В частности, узнал больше об особенностях реализации концепции города с нулевым загрязнением СО2.
Источник:Офис Президента
По словам президента, Украина заинтересована в опыте Объединенных Арабских Эмиратов, которые распространили инновационные технологии в мире.
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Инновации, технологии – это будущее. Это новый коммерческий рынок для взаимного сотрудничества, который создается для сохранения будущего,
– сказал Зеленский.
Во время визита в ОАЭ Зеленский с большим интересом посетил проект энергетической компании "Масдар". Он принадлежит инвестиционному фонду "Мубадала".
По состоянию на 2021 год компания "Масдар" уже реализовала ряд проектов по всему миру.
Проекты "Масдар"
- Компания Terrestol Energy в Испании – производитель солнечных батарей;
- London Array и WinWind в Великобритании – проекты, связанные с производством ветряных турбин.
- Завод по производству тонких солнечных батарей в Германии.
Где еще побывал Зеленский
- Украинский лидер посетил Университет искусственного интеллекта имени Наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна.
- Там Зеленский договорился об усилении сотрудничества Украины и ОАЭ в области биотехнологий, кибербезопасности, IT и искусственного интеллекта.
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