Зеленский в ОАЭ подписал ряд важных соглашений: что именно
Президент Владимир Зеленский находится с первым официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник:Сайт Президента
После встреч делегаций Украины и ОАЭ в Абу-Даби Владимир Зеленский и наследный принц эмирата Абу-Даби шейх Мухаммад бин Заида Аль Нахайяна подписали ряд важных документов о сотрудничестве.
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Что Зеленский подписал в ОАЭ
- Протокол между правительствами Украины и ОАЭ о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.
- Кабинет Министров Украины и правительство ОАЭ подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом, которая будет иметь значительное влияние на улучшение двустороннего партнерства в области безопасности и контртеррористической деятельности, а также регулировать специфические вопросы такого партнерства между странами.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Теперь владелец водительского удостоверения, выданного компетентным органом одной из стран, имеет право управлять транспортным средством той категории, указанной в удостоверении водителя, на территории другой страны в течение определенного ее национальным законодательством периода.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ. Он призван поощрять ответственные иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией.
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