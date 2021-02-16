Зеленский не занимался личными делами в ОАЭ, – Милованов о результатах поездки
Президент Владимир Зеленский наведался с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Поговаривали, что он пытался встретиться с Тарасом Козаком или же хотел отпраздновать День влюбленных с женой.
Источник:24 канал
Бывший министр экономики, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов рассказал о поездке президента в Эмираты. Он отметил, что у Зеленского не было времени на личные дела.
Внимание Визит в ОАЭ: Зеленский подписал договоры более чем на 3 миллиарда долларов
Милованов отметил, все 3 дня он был на ужинах вместе с президентом, поэтому о каких-то празднованиях речи не шло. О других личных встречах тоже. Они были под пристальным наблюдением телевидения и журналистов.
Я готовил встречу и у всех был собственный протокол. У первой леди был свой плотный график, у президента свой. Какие-то встречи вне его – просто нереалистичны,
– пояснил Милованов.
Чего удалось достичь во время визита
Советник президента рассказал, что Зеленский посетил ОАЭ, чтобы "построить отношения" между странами. В частности, говорилось и о сотрудничестве в агросекторе, как подчеркнул Милованов.
В целом, в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским подписала ряд меморандумов и контрактов. Общая сумма контрактов-не менее 3 миллиардов долларов.
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По словам Милованова, помимо прочего, говорилось и о том, чтобы в несколько раз увеличить объем взаимных инвестиций и торговли именно в агросекторе. Стороны считают, что в этом заключается будущее для отношений между странами.
Это не просто купля-продажа, это и инвестиции в корты, построение инфраструктуры, переработки, торговля в регионе,
– отметил Милованов.
Он добавил, что также подписали примерно 20 меморандумов с частными и государственными учреждениями.
Визит Зеленского в ОАЭ: главное
- Владимир Зеленский и его супруга прибыли с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 февраля.
- Кроме них, в ОАЭ находятся глава ОП Андрей Ермак, министр МВД Арсен Аваков, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов и Роман Лещенко – министр аграрной политики.
- Кроме прочего, Украина и ОАЭ подписали меморандум о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.
- Также Украина заключила соглашение с военными фирмами Эмиратов.
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