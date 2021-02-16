Президент Владимир Зеленский наведался с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Поговаривали, что он пытался встретиться с Тарасом Козаком или же хотел отпраздновать День влюбленных с женой.

Бывший министр экономики, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов рассказал о поездке президента в Эмираты. Он отметил, что у Зеленского не было времени на личные дела.

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Милованов отметил, все 3 дня он был на ужинах вместе с президентом, поэтому о каких-то празднованиях речи не шло. О других личных встречах тоже. Они были под пристальным наблюдением телевидения и журналистов.

Я готовил встречу и у всех был собственный протокол. У первой леди был свой плотный график, у президента свой. Какие-то встречи вне его – просто нереалистичны,

– пояснил Милованов.

Чего удалось достичь во время визита

Советник президента рассказал, что Зеленский посетил ОАЭ, чтобы "построить отношения" между странами. В частности, говорилось и о сотрудничестве в агросекторе, как подчеркнул Милованов.

В целом, в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским подписала ряд меморандумов и контрактов. Общая сумма контрактов-не менее 3 миллиардов долларов.

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По словам Милованова, помимо прочего, говорилось и о том, чтобы в несколько раз увеличить объем взаимных инвестиций и торговли именно в агросекторе. Стороны считают, что в этом заключается будущее для отношений между странами.

Это не просто купля-продажа, это и инвестиции в корты, построение инфраструктуры, переработки, торговля в регионе,

– отметил Милованов.

Он добавил, что также подписали примерно 20 меморандумов с частными и государственными учреждениями.

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