Российские СМИ распространили информацию, что Украина якобы намерена соорудить вторую дамбу на Северо-Крымском канале. Таким образом, Киев хочет окончательно исключить попадание воды на оккупированный полуостров. Такого проекта в рамках "Большой стройки" нет, заверил президент Зеленский.

Об этом президент Зеленский заявил во время форума "Украина 30".

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Пока не собирались. Но читать об этом надо, иногда они (российские СМИ – 24 канал) подбрасывают неплохие идеи,

– добавил Зеленский.

Об идее с сооружением дамбы ранее сообщал Кориневич

Отметим, что 17 февраля о возможном сооружении дамбы сообщил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Он выступил против подачи воды на полуостров до тех пор, пока не произойдет его деоккупация.

Нужно укрепить определенные сооружения

Сейчас нужно решить вопрос по укреплению сооружений, которые не впускают воду из Днепра в оккупированную автономию.