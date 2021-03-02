Зеленский вообще не сомневался, – Аваков о возвращении Украине "трубы Медведчука"
Арсен Аваков заявил, что решение о санкциях против Виктора Медведчука разрабатывали с осени 2020 года. В феврале СБУ на заседании СНБО озвучили собранные факты о противоправных действиях кума Путина.
Источник:"Гордон"
Президент Владимир Зеленский, ознакомившись с материалами дела, вообще не сомневался, что санкции против Медведчука и компании будут справедливыми. Об этом сообщил Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону.
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Зеленский ужаснулся из-за "трубы Медведчука"
Министр внутренних дел поделился деталями разговора об украинском участке нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который нардеп от ОПЗЖ присвоил себе.
По его словам, президент назвал такие действия кума Путина "кошмаром" и заявил, что "трубу Медведчука" незамедлительно нужно вернуть в собственность Украины.
Доказательств по делу нефтепродуктопровода много
Глава МВД отметил, что доказательная база в этом деле очень велика. Однако доказательства появляются только в суде, а на заседании СНБО приводят аргументы.
Много чего есть: картинки, разным цветом нарисованные, схемы – откуда, куда, зачем. Но это разговор журналистский. Доказательства появляются в суде. Заседание СНБО – это аргументы... Аргументы – это не доказательства. Доказательствами они станут в суде когда-либо. Это аргументы, на которые можем посмотреть,
– сказал Арсен Аваков.
Министр отметил, что его аргументы убедили. Например, "миллионы долларов компаний, которые растаможивали "дизельку", схемы, как эту "дизельку" прослеживали и она двигалась дальше".
Он рассказал, что по этой самой трубе есть несколько производств, которые есть и в МВД в частности.
Эту трубу вульгарно (вывели из собственности государства – 24 канал). Ровненским – внимание! – судом областным принято решение, что эта труба не принадлежит Украине. И ее забрали. 1480, кажется, километров трубы забрали – и она теперь не принадлежит Украине. И вот представьте себе: все эти годы этой трубой пользовались эти товарищи,
– возмутился глава МВД.
Суды принимали сторону Медведчука
Арсен Аваков добавил, что есть большое количество дел в отношении трубы, в которых суды очень часто становились на сторону Медведчука.
По его словам, правоохранители так или иначе получали отпор в судебной системе, потому что с той стороны было много денег и много дополнительного политического интереса.
Нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление": что известно
- Нефтепродуктопровод построили во времена СССР. После провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства.
- В 2017 году Хозяйственный суд Ровненщины принял неправомерное решение, которым признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за ПрикарпатЗападТранс.
- Учредителем предприятия является швейцарская компания "Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ". Ее конечным собственником является Анатолий Шефер. Его связывают с Медведчуком.
- По территории Украины проходит 1433 километров нефтепродуктопровода.
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