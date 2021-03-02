Арсен Аваков заявил, что решение о санкциях против Виктора Медведчука разрабатывали с осени 2020 года. В феврале СБУ на заседании СНБО озвучили собранные факты о противоправных действиях кума Путина.

Президент Владимир Зеленский, ознакомившись с материалами дела, вообще не сомневался, что санкции против Медведчука и компании будут справедливыми. Об этом сообщил Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону.

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Зеленский ужаснулся из-за "трубы Медведчука"

Министр внутренних дел поделился деталями разговора об украинском участке нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который нардеп от ОПЗЖ присвоил себе.

По его словам, президент назвал такие действия кума Путина "кошмаром" и заявил, что "трубу Медведчука" незамедлительно нужно вернуть в собственность Украины.

Доказательств по делу нефтепродуктопровода много

Глава МВД отметил, что доказательная база в этом деле очень велика. Однако доказательства появляются только в суде, а на заседании СНБО приводят аргументы.

Много чего есть: картинки, разным цветом нарисованные, схемы – откуда, куда, зачем. Но это разговор журналистский. Доказательства появляются в суде. Заседание СНБО – это аргументы... Аргументы – это не доказательства. Доказательствами они станут в суде когда-либо. Это аргументы, на которые можем посмотреть,

– сказал Арсен Аваков.

Министр отметил, что его аргументы убедили. Например, "миллионы долларов компаний, которые растаможивали "дизельку", схемы, как эту "дизельку" прослеживали и она двигалась дальше".

Он рассказал, что по этой самой трубе есть несколько производств, которые есть и в МВД в частности.

Эту трубу вульгарно (вывели из собственности государства – 24 канал). Ровненским – внимание! – судом областным принято решение, что эта труба не принадлежит Украине. И ее забрали. 1480, кажется, километров трубы забрали – и она теперь не принадлежит Украине. И вот представьте себе: все эти годы этой трубой пользовались эти товарищи,

– возмутился глава МВД.

Суды принимали сторону Медведчука

Арсен Аваков добавил, что есть большое количество дел в отношении трубы, в которых суды очень часто становились на сторону Медведчука.

По его словам, правоохранители так или иначе получали отпор в судебной системе, потому что с той стороны было много денег и много дополнительного политического интереса.

Обратите внимание! Во время заседания СНБО 19 февраля приняли решение забрать нефтепродуктопровод у окружения Медведчука и вернуть его в собственность Украины.

Нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление": что известно

Нефтепродуктопровод построили во времена СССР. После провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства.

В 2017 году Хозяйственный суд Ровненщины принял неправомерное решение, которым признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за ПрикарпатЗападТранс.

Учредителем предприятия является швейцарская компания "Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ". Ее конечным собственником является Анатолий Шефер. Его связывают с Медведчуком.

По территории Украины проходит 1433 километров нефтепродуктопровода.

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