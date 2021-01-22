Владимир Зеленский посетил пострадавших в результате пожара в доме престарелых в Харькове. Президент заявил, что не понимает детей, которые сдают своих родителей в похожие учреждения.

Президент о людях в домах престарелых

Зеленский находится с рабочим визитом в Харькове. Он побывал на месте пожара и посетил пострадавших жителей дома престарелых в хосписе, сообщает 24 канал.

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Не понимаю людей, которые сдают родителей в такие учреждения,

– заявил президент.

Один из пострадавших рассказал главе государства, что его из-за травмы спины в такое заведение отдала дочь. Размещение стоило 12,5 тысячи гривен. В "палате" их было четверо, 3 – психически нездоровые.

Систему необходимо реформировать

Зеленский отметил необходимость глобальной реформы в этой сфере. И добавил, что уже создали соответствующие комиссии: "мы даже не знаем, сколько таких объектов есть в стране", – отметил президент.

Однако заверил, что реформа обязательно будет.

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