Зеленский рассказал о своем отношении к людям, которые сдают родителей в сомнительные пансионаты
Владимир Зеленский посетил пострадавших в результате пожара в доме престарелых в Харькове. Президент заявил, что не понимает детей, которые сдают своих родителей в похожие учреждения.
Президент о людях в домах престарелых
Зеленский находится с рабочим визитом в Харькове. Он побывал на месте пожара и посетил пострадавших жителей дома престарелых в хосписе, сообщает 24 канал.
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Не понимаю людей, которые сдают родителей в такие учреждения,
– заявил президент.
Один из пострадавших рассказал главе государства, что его из-за травмы спины в такое заведение отдала дочь. Размещение стоило 12,5 тысячи гривен. В "палате" их было четверо, 3 – психически нездоровые.
Систему необходимо реформировать
Зеленский отметил необходимость глобальной реформы в этой сфере. И добавил, что уже создали соответствующие комиссии: "мы даже не знаем, сколько таких объектов есть в стране", – отметил президент.
Однако заверил, что реформа обязательно будет.
Трагедия в Харькове: что известно
- Пожар возник 21 января на втором этаже жилого дома по адресу Нижняя Гиевская, 150, что в Харькове. Раньше его переоборудовали под дом для пожилых людей "Золотое время".
- Версии причины возгорания: неосторожное обращение с электрообогревателями, поджог и замыкание электросети.
- По информации Харьковской ОГА, в доме проживали 33 человека: 18 удалось спасти, но еще 15 человек, к сожалению, погибли.
- Правоохранители уже задержали 4 человек. В частности, владельца дома, его арендатора и его жену, администратора.
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