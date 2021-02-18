Нам надо ее сделать: Зеленский в реформе судебной системы
Владимир Зеленский заявил: суды пока являются едва ли не самой большой проблемой Украины. И в ее решении настаивают в том числе международные партнеры.
Источник:Офис Президента
В Офисе Президента состоялось детальное обсуждение Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы. Ее представили Зеленскому.
Кроме того Зеленский хочет урезать полномочия Окружного админсуда: текст законопроекта
Судебная система в Украине на сегодня является одной из самых больших проблем. Прежде всего – для обычных украинцев, которые не имеют надежды на справедливость в судах и не чувствуют защиты судебной системы... На судебной реформе акцентируют все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать,
– отметил Зеленский.
В обсуждении приняли участие:
- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина,
- министр юстиции Денис Малюська,
- заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов,
- народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин,
- народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас.
Кроме прочего, на совещании обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросах отбора Высшей квалификационной комиссии судей и запуске Суда интеллектуальной собственности.
Отдельной темой выделили введение института суда присяжных.
Этой законодательной инициативой мы прежде всего заботимся о справедливости через привлечение людей к правосудию. Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к судебной ветви власти,
– отметил Владимир Зеленский.
Участники согласовали, что в ближайшее время должна собраться комиссия по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
Законопроект №3711: что предусматривает
- Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины с 200 до 100.
При этом в марте 2020 года Конституционный Суд признал сокращение количества судей Верховного Суда неконституционным.
- Количество сотрудников Высшей квалификационной комиссии судей уменьшается с 16 до 12. Их будут назначать на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса.
- Новые основания для увольнения членов ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность выполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушения требований в области предупреждения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями.
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