Владимир Зеленский заявил: суды пока являются едва ли не самой большой проблемой Украины. И в ее решении настаивают в том числе международные партнеры.

В Офисе Президента состоялось детальное обсуждение Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы. Ее представили Зеленскому.

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Судебная система в Украине на сегодня является одной из самых больших проблем. Прежде всего – для обычных украинцев, которые не имеют надежды на справедливость в судах и не чувствуют защиты судебной системы... На судебной реформе акцентируют все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать,

– отметил Зеленский.

В обсуждении приняли участие:

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина,

министр юстиции Денис Малюська,

заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов,

народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин,

народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас.

Кроме прочего, на совещании обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросах отбора Высшей квалификационной комиссии судей и запуске Суда интеллектуальной собственности.

Отдельной темой выделили введение института суда присяжных.

Этой законодательной инициативой мы прежде всего заботимся о справедливости через привлечение людей к правосудию. Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к ​​судебной ветви власти,

– отметил Владимир Зеленский.

Участники согласовали, что в ближайшее время должна собраться комиссия по вопросам правовой реформы при президенте Украины.

Важно вспомнить. 5 ноября 2020 года Верховная Рада отправила законопроект Владимира Зеленского о судебной реформе на доработку. В конце 2020 года президент Украины заявил, что в 2021 году планируется глобальная реализация судебной реформы. В то же время международные эксперты считают, что сейчас судебная реформа в Украине зашла в тупик

Законопроект №3711: что предусматривает

Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины с 200 до 100.



При этом в марте 2020 года Конституционный Суд признал сокращение количества судей Верховного Суда неконституционным.

Количество сотрудников Высшей квалификационной комиссии судей уменьшается с 16 до 12. Их будут назначать на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса.