Президент Владимир Зеленский поражен, насколько принятый Верховной Радой законопроект о референдуме "напугал" украинских политиков. Глава государства отметил, что когда народ имеет инструмент для влияния, то политсилы не могут быть уверены ни в чем.

Источник: телеграм-канал президента Украины

О том, как отреагировали украинские политики на принятие президентской инициативы, Зеленский поделился в соцсетях.

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Зеленский о значении референдума

Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми. Это страх перед необратимостью тех изменений, которые произошли в 2019 году,

– считает президент.

По мнению главы государства, референдум – это институциональное оружие людей, которое поможет отбросить то, что не отвечает их интересам.

Главное про закон о референдуме

Верховная Рада приняла президентский законопроект о референдуме 26 января 2021 года.

За были 255 нардепов, против-58.

Согласно законопроекту, голосование по народной инициативе может быть проведено, если насобирают 3 миллиона подписей.

Вопрос на референдуме могут задать только один и на который ответ - " да " или "нет".

Также закон предусматривает возможность электронного голосования.

По словам спикера Дмитрия Разумкова, первый референдум можно будет провести лишь в 2022 году – через определенные процедуры и финансовое обеспечение.



Что предлагает закон о референдуме / Инфографика 24 канала