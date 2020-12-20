Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность партнерства Украины и США. В частности, Вашингтон помогает Киеву в борьбе с агрессией Кремля. Касательно избранного президента США Джо Байдена, то Зеленский ожидает от него новый импульс в урегулировании ситуации на Донбассе и деоккупации украинских территорий.

О взаимоотношениях Киева и Вашингтона

Сегодня США является важным партнером Украины. Они поддерживают официальный Киев, в частности, относительно санкционной политики об агрессии Кремля на Донбассе. Об этом Зеленский заявил в комментарии изданию The New YorkTimes.

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"Что касается меня лично, то моя позиция понятна и пряма: мы, конечно же, хотим быть независимой, сильной страной. Конечно же, мы хотим видеть себя в пределах Европейского сообщества, внутри ЕС. Конечно же, мы благодарны США, которые нас поддерживают, это наш стратегический партнер", – отметил украинский президент.

Он добавил, что Украина также стала партнером НАТО с расширенными возможностями НАТО. И это действия, а не слова – большие действия, ведущие к результату. Поэтому заявления кого-либо не могут влиять на мнение общества относительно геополитического направления Украины.

Мы благодарны США за санкционную политику. Она – серьезная. И о крымских санкциях, и о "Северном потоке" – это для нас было стратегически важно. И это было очень сложно. По "Северному потоку", то США здесь точно сыграли главную скрипку,

– подчеркнул украинский президент.

Также он считает, что Украина не была объектом конфликта относительно импичмента Трампа. Последний собственно возник после разговора американского и украинского президентов относительно дела газовой компании Burisma, в которые фигурирует сын Джо Байдена.

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Об ожиданиях от Байдена

По мнению Зеленского, отношение США к Украине – это так же, как отношение США к демократии. И независимо от того, какой президент, он всегда будет уважать демократию и всегда будет иметь такое отношение к Украине. Более того, сами жители США не позволят антиукраинскую риторику любому, кто представляет власть.

Мне очень понравились месседжи избранного президента Байдена. Он заявил о том, что у них, его команды, есть концепт глобального стратегического видения безопасности в Европе. И, конечно, это очень важно для нас. Потому что если мы говорим о безопасности в Европе, то единственная война в Европе сегодня – это война на Донбассе. Это война, война именно Украины,

– акцентировал политик.

По его убеждению, Байден знает Украину лучше, чем его предшественник Дональд Трамп. Поскольку еще до своего президентства он, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной. Также будущий президент США хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и хорошо понимает ментальность украинцев.

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"Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий. Мне кажется, США могут сильно добавить, очень сильно", – подчеркнул Зеленский.