Президент Владимир Зеленский заявил, что украинской стороне сложно придерживаться перемирия. Однако, по его словам, Украина продолжает выполнять нормандские договоренности.

Такое заявление глава государства сделал во время брифинга 11 февраля. Мероприятие состоялось в зоне Операции Объединенных сил.

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Подробнее о заявлении Зеленского

Украинский президент подчеркнул, что Украина придерживается нормандских договоренностей. И 27 июля состоялась самая важная договоренность.

Потому что о режиме прекращения огня говорят 7 лет, но 27 июля он вступил в силу. Нам не просто его придерживаться,

– подчеркнул президент.

По его словам, перемирие на Донбассе необходимо только Украине, но украинские военные не дадут противнику его сорвать.

"Мы были на 3 точках. Именно на этих направлениях были осложнения и наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Мы понимаем, что происходит. Понимаем, что сепаратисты хотят сорвать режим прекращения огня. Но устойчивость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать", – подчеркнул Зеленский.

Кстати Зеленский связывает эскалацию на Донбассе с попытками давить на Украину в ТКГ

Перемирие на Донбассе: главное

Боевики постоянно нарушают режим прекращения огня.

В штабе Объединенных сил уверяют, что их обстрелы большей частью одиночные и не угрожают жизни украинских военных. Поэтому те огонь в ответ обычно не открывают.

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