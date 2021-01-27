Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заметил, что они имеют возможность еще услышать о страшных событиях Холокоста из первых уст, а поэтому нам необходимо сохранить как можно больше фактов о жестоком истреблении людей. Он осудил нацистские лагеря смерти за заверил, что такое не произойдет никогда снова.

Источник: официальная телеграм-страница Владимира Зеленского

По словам президента, сейчас особенно ответственное время, ведь украинцы могут еще контактировать с некоторыми людьми, которые пережили Холокост. К сожалению, их становится все меньше, а потому теряется возможность услышать о страшных событиях из первых уст.

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Он отметил, что если есть живые свидетели, то историю не получится игнорировать или окончательно исказить. Очень важно, как отметил Зеленский, чтобы все понимали и могли рассказать своим детям, что падение нацизма было спасением человечества.

"Человечество постепенно переходит в новые обстоятельства – когда вокруг очень много так называемой гибридной информации. Поэтому мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте", – отметил президент.

Он напомнил, что 27 января 1945 года солдаты 1 Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау.

В этом лагере смерти за годы его существования были убиты более полутора миллиона человек. Каждое такое освобождение, каждое открытие правды о преступлениях нацистов наполняло тогда непреодолимой силой слова: никогда снова,

– написал Зеленский.

Он отметил, что обязанность каждого украинца – обеспечивать и в дальнейшем будущее Украины так, чтобы Холокост не повторился никогда.

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