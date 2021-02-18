Президент Владимир Зеленский напомнил о противостоянии на Майдане в феврале 2014 года. Президент отметил, что 7 лет назад историю Украины начали переписывать пулями.

Зеленский подчеркнул, что государство должно научиться говорить с гражданами, ведь "язык крови" – недопустим.

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К сообщению глава государства прикрепил символическое фото пуль.

Заметим, накануне генпрокурор Ирина Венедиктова заявили, что виновных в расстрелах на Майдане могут наказать до конца 2021 года. Она уверена, что эти дела "идут" лучше, чем в 2019 году.

Кстати, Венедиктову пригласили в Раду отчитаться о делах Майдана.

Расстрелы на Майдане: коротко