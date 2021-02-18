Историю переписывали пулями, – Зеленский о годовщине расстрелов на Майдане
Президент Владимир Зеленский напомнил о противостоянии на Майдане в феврале 2014 года. Президент отметил, что 7 лет назад историю Украины начали переписывать пулями.
Источник:инстаграм Владимира Зеленского
Зеленский подчеркнул, что государство должно научиться говорить с гражданами, ведь "язык крови" – недопустим.
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К сообщению глава государства прикрепил символическое фото пуль.
Заметим, накануне генпрокурор Ирина Венедиктова заявили, что виновных в расстрелах на Майдане могут наказать до конца 2021 года. Она уверена, что эти дела "идут" лучше, чем в 2019 году.
Кстати, Венедиктову пригласили в Раду отчитаться о делах Майдана.
Расстрелы на Майдане: коротко
- Именно 18 – 21 февраля состоялось жестокое противостояние на Майдане. Этот период называют завершающим этапом Революции Достоинства.
- В результате 22 февраля отстранили тогдашнего президента Виктора Януковича и назначили досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.
- Во время противостояния, к сожалению, погибли 82 человека. Еще более 600 пострадали.
- Украина чтит память Героев Небесной Сотни 20 февраля.
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