Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибшего 11 февраля украинского воина. Александра Глушко вблизи Зайцево убил снайпер боевиков. Глава государства подчеркнул, что несмотря на все договоренности, противник и в дальнейшем действует вероломно.

О гибели украинского военного президент Зеленский высказался во время рабочей поездки в Донецкую область.

Важно Зеленский связывает эскалацию на Донбассе с попытками давить на Украину в ТКГ

Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает вероломные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость,

– сказал президент.

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