Зеленский о гибели украинского воина возле Зайцево: враг продолжает вероломные действия
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибшего 11 февраля украинского воина. Александра Глушко вблизи Зайцево убил снайпер боевиков. Глава государства подчеркнул, что несмотря на все договоренности, противник и в дальнейшем действует вероломно.
Источник:Офіс Президента
О гибели украинского военного президент Зеленский высказался во время рабочей поездки в Донецкую область.
Важно Зеленский связывает эскалацию на Донбассе с попытками давить на Украину в ТКГ
Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает вероломные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость,
– сказал президент.
Новость дополняется…
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter