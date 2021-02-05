В Верховном суде будут обжаловать указ президента Владимира Зеленского относительно применения санкций к каналам Медведчука, а именно "112 Украина", NewsOne и ZIK. Впрочем, решение президента по санкциям соответствует всем конституционным и юридическим нормам.

Об этом сказал Федор Вениславский – представитель президента Украины в Конституционном суде. Соответствующие 2 иска от граждан поступили накануне в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

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Есть ли основания для обращения

Согласно данным, ответчиком является непосредственно Владимир Зеленский. Однако кто был субъектом обращения – ему неизвестно. Это мог бы сделать любой гражданин Украины, который считает, что его права нарушили. Поэтому он может обратиться в суд и ему не должны отказать в принятии такого заявления.

"Относительно оснований для того, чтобы открывать или не открывать производство – будет оценивать суд. Пока прогнозировать, как будут развиваться события по этому иску я не могу", – отметил Вениславский.

Нет оснований для сомнений, – Вениславский

И подчеркнул, что с юридической точки зрения, решение СНБО, инициированное указом президента Зеленского – вполне выверено. Совет нацбезопасности – это коллегиальный орган, который принимает решение путем голосования.

Никаких оснований сомневаться, что это решение как-то нарушает требования закона о санкциях или Конституции Украины. Поэтому президент в полном соответствии с этим и своими полномочиями ввел в действие решение СНБО. Так он не допустил никаких нарушений – как с точки зрения процедуры, так и содержания указа,

– отметил Вениславский.

Нардеп добавил, что СНБО также принял вполне взвешенное и правильное решение. Поэтому оснований сомневаться в его законности нет. А те материалы, которые сейчас собрала СБУ достаточно, чтобы принять решение о применении санкций, соответственно, в суде сомнений тоже не может быть.

Смотрите видео: Вениславский прокомментировал обжалование санкций

Введение санкций: кратко

Зеленский подписал решение СНБО относительно санкций против Тараса Козака и пророссийских медиа 2 февраля 2021 года.

Санкции против пропагандистских каналов ввели на 5 лет.

4 февраля указ Владимира Зеленского относительно санкций обжаловали в Верховном суде.

Санкции СНБО / инфографика 24 канала