Президент Украины Владимир Зеленский в январе 2021 года заработал чуть более 20 тысяч гривен. Именно такую зарплату ему выплатило Государственное управление делами.

Правда, это не самые большие деньги, которые получают в Офисе Президента. По размеру зарплаты лидирует руководитель аппарата Алексей Днепров. Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua.

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Зарплаты руководителей Офиса Президента за январь (от самой большой до самой маленькой).

Алексей Днепров – 74,3 тысячи гривен.

Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко – 59,8 тысяч гривен.

Глава ОПУ Андрей Ермак – 37 тысяч гривен.

Заместители Ермака Юлия Свириденко, Юлия Соколовская и Андрей Смирнов – 35,2 тысячи гривен, 33,5 тысячи гривен и 30,6 тысячи гривен соответственно.

соответственно. Владимир Зеленский – 22,5 тысячи гривен.

Еще один заместитель Ермака Олег Татаров – 21,9 тысячи гривен (это наименьшая зарплата).

(это наименьшая зарплата). В расходах государственного управления делами нет информации о вознаграждениях Юрия Костюка, Игоря Жовквы и Романа Машовца (это все заместители руководителя ОПУ).

Всего работникам офиса Президента перечислили более 14 миллионов гривен.

Заметим! Должностной оклад президента составляет 28 тысяч гривен, руководителя ОПУ – 18 тысяч гривен, его первого заместителя – 16 тысяч гривен, заместителя – 15 тысяч гривен. После увольнения Сергея Трофимова Зеленский ликвидировал должность первого заместителя главы ОПУ.



Как отличается минимальная зарплата в Украине и у ее соседок / инфографика 24 канала