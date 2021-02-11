Зеленский – не самый высокооплачиваемый работник ОПУ: кто заработал в январе больше
Президент Украины Владимир Зеленский в январе 2021 года заработал чуть более 20 тысяч гривен. Именно такую зарплату ему выплатило Государственное управление делами.
Источник:spending.gov.ua
Правда, это не самые большие деньги, которые получают в Офисе Президента. По размеру зарплаты лидирует руководитель аппарата Алексей Днепров. Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua.
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Зарплаты руководителей Офиса Президента за январь (от самой большой до самой маленькой).
- Алексей Днепров – 74,3 тысячи гривен.
- Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко – 59,8 тысяч гривен.
- Глава ОПУ Андрей Ермак – 37 тысяч гривен.
- Заместители Ермака Юлия Свириденко, Юлия Соколовская и Андрей Смирнов – 35,2 тысячи гривен, 33,5 тысячи гривен и 30,6 тысячи гривен соответственно.
- Владимир Зеленский – 22,5 тысячи гривен.
- Еще один заместитель Ермака Олег Татаров – 21,9 тысячи гривен (это наименьшая зарплата).
- В расходах государственного управления делами нет информации о вознаграждениях Юрия Костюка, Игоря Жовквы и Романа Машовца (это все заместители руководителя ОПУ).
- Всего работникам офиса Президента перечислили более 14 миллионов гривен.
Как отличается минимальная зарплата в Украине и у ее соседок / инфографика 24 канала
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