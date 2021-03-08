Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что из-за наплыва "ботов" Владимир Зеленский удалил у себя фейсбук. Хотя президент ранее утверждал, что лично ведет свои страницы в соцсетях.

В своем интервью Юлия Мендель рассказала, что в Украине очень развиты сети "ботоферм", но еще ни одна страна в мире не придумала, как бороться с дезинформацией.

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Кроме того, пресс-секретарь отметила, что в последнее время Владимир Зеленский очень мало времени проводит в социальных сетях. Когда он и берет телефон, то для того, чтобы прочитать сообщение или ответить на звонки, а не сидеть в социальных сетях.

Он, кажется, даже уже удалил фейсбук со своего телефона. Да, он говорит: "А какой смысл?" Я вот позавчера открыла комментарии – у меня был просто какой-то завал. Меня раньше просили закрыть комментарии, когда я пришла на должность,

– рассказала Юлия Мендель.

Что Зеленский говорил о соцсетях