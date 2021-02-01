Зеленский не против: Дубинским могут заняться правоохранители
Владимир Зеленский прокомментировал санкции против украинцев, которых обвиняют во вмешательстве в выборы президента США. Президент не против, чтобы ими, в частности Александром Дубинским, занялись правоохранители.
Источник: Axios
Зеленский пояснил, что перед украинским правосудием должны предстать все, а не только народные депутаты – при условии, если они действительно причастны.
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Он хочет, чтобы на этот счет завели уголовное дело. "Я начинал об этом говорить, как из кабинета Порошенко была запись разговора с Байденом, который тогда был вицепрезидентом", – отметил он.
Как и кем этот разговор был записан, кому он был передан или продан – этим всем занимаются правоохранительные органы. Уже есть наработки, и скоро будут результаты,
– заверил президент.
По его словам, в этом списке, как и в санкционном, должны быть фамилии депутатов независимо от политсилы, к которой они принадлежат. Ведь за их действия должна отвечать не партия, а они сами.
Глава государства не исключает вероятность лишения этих людей мандатов или выхода из партии. "Но надо иметь весь список – даже тех, кто занимал очень высокие должности до моего президентства", – добавил он.
Зеленский подчеркнул, что все, кто вмешивались в американские выборы, если такое действительно было, должны понести ответственность согласно законодательству.
Расследование связей Джулиани с российскими агентами
Кроме этого, президент прокомментировал встречу Рудольфа Джулиани, адвоката Трампа, с Андреем Деркачем, которого в Штатах называют "агентом Кремля с более чем 10-летним стажем".
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Боюсь, что как президент не могу говорить об этом. Мы готовы помогать. У нас настроение очень правильное и продуктивное,
- заверил он.
И добавил, что Украина готова помочь Соединенным Штатам Америки в поисках правды, чтобы получить результат в этом деле. Ведь это важно и для нашего государства.
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