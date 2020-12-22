Владимир Зеленский не найдет достаточно поддержки депутатов для отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой. Причиной является то, что она имеет хорошие отношения с большинством нардепов.

Политика Ирины Венедиктовой направлена ​​на то, чтобы не препятствовать деятельности различных политико-бизнесс-групп. Об этом заявил экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак в эфире 24 канала.

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По его словам, генпрокурор защищает "своих" нардепов и людей с Офиса Генпрокурора.

За Венедиктову достаточно активно агитируют Максим Бужанский и Александр Дубинский,

– заявил Чумак.

Обратите внимание! Владимир Зеленский оценит деятельность Ирины Венедиктовой после того, как она отчитается о своей работе. В частности, президент решит, останется ли генпрокурор в должности. Подробнее об этом – читайте здесь.

Как заявил Чумак, даже если увольнение Венедиктовой поддержат 226 депутатов, то в Раде не окажется достаточного количества голосов, чтобы назначить другого.

"Не думаю, что теперь кто-то рвется на должность генпрокурора, когда там такой упрощенный критерий определения эффективности этого ведомства. Все это будет "лететь" на прокурора", – предположил Чумак.

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Почему говорят об увольнении Венедиктовой

Чумак заявил, что главным критерием деятельности правоохранительной системы является доверие людей. Однако пока оно только уменьшается. Также важно, чтобы расследование дел было эффективным и приводило к посадкам.

Однако, по словам Чумака, в 2020 году Венедиктова вмешивалась в расследование дел, касающихся Олега Татарова, Александра Юрченко и Павла Халимона.

Венедиктова никак не может изменить прокурора по делу "Роттердам+". Хотя там, где нужно, она меняет прокуроров просто с молниеносной скоростью,

- рассказал Чумак.

Почему Татарова взяли в Офис Президента

Экс-заместитель генпрокурора предположил, что Татаров занял пост заместителя председателя Офиса Президента, потому что он является "человеком с той же орбиты" и максимально приближен к Андрею Ермаку. Как отметил Чумак, Татаров относится к "позавчерашним" людям, которые были оппонентами Петра Порошенко.

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По словам экс-заместителя генпрокурора, Татаров также оказывал правовую помощь Ринату Ахметову, а к его рекомендациям прислушиваются представители Зеленского.

Чумак предположил, что перед Татаровым поставлена ​​задача подавить всю антипрезидентскую активность политиков через координацию деятельности правоохранительных органов.