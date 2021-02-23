Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она заявила, что хочет встретиться с ним.

Об этом она рассказала в интервью "В гостях у Гордона". По ее словам, такая встреча нужна для будущих отношений.

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А также – чтобы познакомиться и рассказать, что происходит: "Донести именно то, что я доносила всем, и вашему президенту".

Зеленский – новый вид политиков

Она подчеркнула, что Зеленский относится к "новому виду политиков". Он не шел к своей должности длительное время, а, как и она, является "простым человеком".

Он имел все. Он как патриот хотел сделать больше, не хотел быть успешным в неуспешной стране. Он понимал, что может сделать больше, и рискнул многим,

– также сказала Тихановская.

Она добавила: "Да, не все получается, возможно, люди потом засомневались, но, несмотря ни на что, он идет вперед".

Тихановская любит Украину

Лидер белорусской оппозиции также рассказала о своей любви к украинцам. Ведь они такие же щедрые, открытые и добрые, как и белорусы.

"Мы все ездили в Украину и никогда не чувствовали никакой опасности. Мы все любим Украину и украинцев", – она отметила.

Заметим! Светлана Тихановская провела встречу с членами межфракционной группы "За демократическую Беларусь". В обращении к Верховной Раде она заверила, что Крым – это Украина и призвала к встрече руководство государства.