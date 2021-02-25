Украинцы возмущены приговором одесскому активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам лишения свободы. Они протестовали под Офисом Президента. Но представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает, что Владимир Зеленский не обязан комментировать это дело вообще.

Вениславский в программе "6/9" сказал, что якобы Зеленский вообще не имеет никакого отношения к одесскому судье Виктору Попревичу, который приговорил Стерненкл. Именно по этой причине Вениславский считает, что президент может просто молчать в этой ситуации.

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"Президент в этой ситуации вообще не должен ничего комментировать. Он не имеет никакого отношения к одесскому судье", – заявил Вениславский.

Он заверил, что для президента точно не выгодно, чтобы был такой жесткий приговор суда. Зеленский якобы не хочет, чтобы все считали, что он как-то влияет на судебную власть.

Мы говорим о том, что президент должен обеспечивать справедливое правосудие? Оно должно обеспечиваться автоматически и через Конституцию, и через уголовное законодательство. Любые заявления президента в этой ситуации будут расценены так, что он влияет на судебную ветвь власти, что является невозможным,

– высказался представитель президента в КСУ.

Вениславский: патриотизм – не основание для освобождения

Вениславский соглашается, что в Украине должен быть честный суд, но выразил мнение, что "с господином Стерненко все неоднозначно".

"Он признанный патриот. Благодаря таким, как он мы не получили Одесскую народную республику в 2014 году. С другой стороны, если патриот совершает уголовное деяние тяжкого характера – его патриотизм не должен быть основанием для его освобождения", – сказал он.

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Справка. Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы за якобы похищение человека с целью завладения 300 гривнами. После этого украинцы массово вышли на протесты. Детали читайте по ссылке.



Что известно о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала