Зеленский не будет реагировать на санкции США против Дубинского, – советник
Президент Украины Владимир Зеленский и Офис Президента не будут реагировать на введение американских санкций. Речь идет о члене пропрезидентской партии и представителе монобольшинства в парламенте Александре Дубинском.
Такую информацию заявил антикризисный советник председателя ОП Михаил Подоляк. Об этом сообщили на "Радио Свобода".
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Кто должен реагировать
По его словам, на эту ситуацию должен реагировать не обязательно президент, а, например, руководство фракции.
Дубинский – депутат. И первичная реакция – это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно,
– отметил Подоляк.
Кто попал под санкции
Американские власти указывают на причастность к сети украинского нардепа Андрея Деркача, которого Вашингтон называет российским агентом. Под санкции также попали:
- народный депутат Украины из "Слуги народа" Александр Дубинский;
- бывший народный депутат Александр Онищенко;
- бывший прокурор Константин Кулик;
- помощники Деркача Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук;
- бывший работник посольства США в Украине Андрей Телиженко;
- политолог Петр Журавель.
Кроме того, Министерство финансов США ввело санкции против компаний "Эра-Медиа", информационного агентства "Онли ньюз", "Скептик" и сайта Nabuleaks.
Санкции против Дубинского: коротко
- Александр Дубинский назвал санкции США временными неудобствами за право иметь независимую позицию, связанную с защитой интересов украинского народа.
- Он обвинил во внедрении таких ограничений именно Центр противодействия коррупции.
- Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что вопроса наложенных на Дубинского санкций США пока не было в повестке дня политической силы.
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