Президент Украины Владимир Зеленский и Офис Президента не будут реагировать на введение американских санкций. Речь идет о члене пропрезидентской партии и представителе монобольшинства в парламенте Александре Дубинском.

Такую информацию заявил антикризисный советник председателя ОП Михаил Подоляк. Об этом сообщили на "Радио Свобода".

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Кто должен реагировать

По его словам, на эту ситуацию должен реагировать не обязательно президент, а, например, руководство фракции.

Дубинский – депутат. И первичная реакция – это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно,

– отметил Подоляк.

Напомним! Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 11 января ввело санкции против семи человек и четырех организаций, которые являются частью, связанной с Россией сети зарубежного влияния.

Кто попал под санкции

Американские власти указывают на причастность к сети украинского нардепа Андрея Деркача, которого Вашингтон называет российским агентом. Под санкции также попали:

народный депутат Украины из "Слуги народа" Александр Дубинский;

бывший народный депутат Александр Онищенко;

бывший прокурор Константин Кулик;

помощники Деркача Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук;

бывший работник посольства США в Украине Андрей Телиженко;

политолог Петр Журавель.

Кроме того, Министерство финансов США ввело санкции против компаний "Эра-Медиа", информационного агентства "Онли ньюз", "Скептик" и сайта Nabuleaks.

Санкции против Дубинского: коротко