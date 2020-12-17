Президент Зеленский на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений назвал главные приоритеты в работе МИД в 2021 году. Сейчас основной внешнеполитический приоритет – это установление мира, восстановление суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Глава государства обратился к дипломатам и призвал их работать так, чтобы Украина всегда оставалась на повестке дня международных партнеров, оставаясь их важным приоритетом и находила внешние силы преодолевать все мировые вызовы. Об этом информирует 24 канал.

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Каковы приоритеты в работе МИД на 2021 год:

Установление мира, восстановление суверенитета и территориальной целостности.

Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне со стороны Российской Федерации и это не только враждебные действия против нашей независимости, это вызов всему цивилизованному мировому сообществу,

– подчеркнул Зеленский.

Также он рассказал о том, что удалось достичь после встречи "нормандской четверки", которая состоялась в прошлом году в декабре.

Продление санкций, работа над привлечением Российской Федерации к юридической ответственности за нарушение международного права.

Возвращение спокойствия и порядка на Донбассе.

Работа над освобождением Крыма – сосредоточение на Крымской платформе.

Жизнь в условиях пандемии коронавируса и ее проблемы.

"Вспышка пандемии коронавируса ставит новые задачи. Сейчас насущно важно обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной, и, самое главное, – качественного производства… Нам необходимо получить первые партии вакцин уже в начале следующего года, именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине... К сожалению, мы пока не входим в приоритетных 92 стран, которые могут получить вакцину в январе – феврале, но мы над этим работаем", – сказал президент.

Задачей в сфере торговли на ближайшие два года является заключение соглашения с ЕС о промышленном безвизе.

"В сфере секторальной интеграции новым приоритетом нашего сотрудничества станет привлечение Украины к реализации европейского "зеленого курса". Мы наконец должны заключить соглашение об общем авиационном пространстве. С руководством ЕС мы договорились сделать это в начале 2021 года", – отметил Зеленский.

Президент Зеленский назвал приоритеты в работе МИД: смотрите видео