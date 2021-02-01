Владимир Зеленский озвучил свое отношение к трагическим событиям в США 6 января, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Конгресс. Он заявил, что был шокирован ситуацией.

Источник: Axios

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Axios на канале HBO. Одной из первых тем, интересовавших американских журналистов, разумеется, были беспорядки в США и отношение к ним в Украине.

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Зеленский шокирован событиями в США

По словам главы Украины, он был шокирован толпой сторонников Трампа, которые штурмовали Капитолий. Что это произойдет в США, трудно было и представить.

Подобные события, по мнению президента Украины, вредят усилиям США по продвижению демократии за рубежом.

Я считаю, что это был сильный удар по демократии в Соединенных Штатах. Мы привыкли верить, что там – идеальные демократические институты, а власть передают спокойно,

– сказал Владимир Зеленский.

И добавил, что "очень волновался" и "не хотел, чтобы в США произошел переворот".

Мнение Зеленского о беспорядках в США: смотрите видео

Коротко о беспорядках в США в январе 2021

В Вашингтоне 6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали Конгресс. Это произошло тогда, когда там рассматривали вопрос официального объявления результатов президентских выборов. Дело в том, что Трамп так и не признал свое поражение, и считает, что Байден победил нечестно.

Во время штурма трамписты вели себя агрессивно, известно о как минимум 5 жертвах. Однако это не помешало Конгрессу выполнить свою конституционную функцию.

20 января Байден отбыл инаугурацию и стал президентом США, а 25 января Палата представителей уже передала в Сенат статьи об импичменте Трампа – по обвинению в подстрекательстве к мятежу.



Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала