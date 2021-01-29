Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА
Президент Владимир Зеленский 29 января подписал указ о назначении нардепа и шоумена Александра Скичко главой Черкасской областной госадминистрации. Накануне его кандидатуру одобрил Кабмин.
Источник: Офис Президента
Зеленский уже встретился со Скичко в Офисе Президента. Президент вручил новоиспеченному главе ОГА служебное удостоверение.
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Встреча Зеленского и Скичко
Президент пожелал Скичко успеха на посту.
Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов,
– сказал глава государства.
Зеленский отметил, что жители Черкасской области нуждаются в строительстве новых дорог, привлечении инвестиций и улучшении благосостояния.
Что известно о Скичко
- Скичко родом из Черкасс. На телевидении работал с 15 лет.
- В 2012 – 2013 годах вел утреннюю программу "Підйом", а в 2017 – прославился благодаря "Евровидению". Скичко был ведущим мероприятия, которое проходило в Киеве.
- До 2019 года шоумен не имел никакого отношения к политике. Однако в июле 2019 года член "Слуги народа" Скичко победил на парламентских выборах в 197 округе, что на Черкасщине.
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