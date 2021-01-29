Президент Владимир Зеленский 29 января подписал указ о назначении нардепа и шоумена Александра Скичко главой Черкасской областной госадминистрации. Накануне его кандидатуру одобрил Кабмин.

Источник: Офис Президента

Зеленский уже встретился со Скичко в Офисе Президента. Президент вручил новоиспеченному главе ОГА служебное удостоверение.

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Встреча Зеленского и Скичко

Президент пожелал Скичко успеха на посту.

Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов,

– сказал глава государства.

Зеленский отметил, что жители Черкасской области нуждаются в строительстве новых дорог, привлечении инвестиций и улучшении благосостояния.

Обратите внимание! Накануне правительство одобрило решение о назначении Скичко. Его предшественника Сергея Сергийчука Зеленский уволил в конце 2020 года.

Что известно о Скичко