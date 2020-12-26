Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА: что о нем известно 10:42 - Читати новину українською Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА / Офис Президента Новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации стал Андрей Бойчук. Указ о его назначении 24 декабря подписал президент Владимир Зеленский. Президент Украины лично вручил Андрею Бойчуку служебное удостоверение. Об этом сообщает сайт Офиса Президента. Важно Официальные результаты местных выборов 2020 года: кто победил Зеленский пожелал новому главе Ивано-Франковской ОГА вдохновения и добросовестного труда на благо области. Добавим, что правительство согласовало назначение Бойчука еще 16 декабря. Своими приоритетами Бойчук определил: Поддержку медицинских учреждений, привлечение бизнеса к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Развитие туризма и модернизацию Ивано-Франковского аэропорта.

Улучшение коммуникации с населением относительно программы "Большая стройка", борьбы с COVID-19 и тому подобное. Что известно о новом главе Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук родился в 1976 году в Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности инженер-механик.

Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз".

В 2014 – 2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Бойчук принимал активное участие в Революции Достоинства. С 2014 года мужчина занимался волонтерской деятельностью. Обратите внимание! Предыдущего главу Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива уволили в начале ноября. На посту он пробыл около полугода.

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