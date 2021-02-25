В четверг, 25 февраля, Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову госпожой послом в США. Президент подчеркнул, что политик имеет 3 ключевых преимущества, которые необходимы для этой должности.

Эти преимущества – патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США. Интересно Зеленскому готовят разговор с Байденом и большое азиатское турне: детали Убежден, что эти три фактора является формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США,

– отметил Зеленский. Какие задания Зеленский дал Маркаровой Наладить эффективный диалог Украины с администрацией нового президента США Джо Байдена.

Активно работать с Конгрессом США и укреплять двухпартийной поддержку Украины.

Привлечь США к урегулированию ситуации на Донбассе.

Способствовать, чтобы США продолжили поддержку внутренней трансформации Украины. Что еще сказал Зеленский Президент считает, что США должны ужесточить санкции в отношении России. В частности, говорится о проекте "Северный поток-2".

Кроме того, Украине необходима поддержка официального Вашингтона в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ (плана действий относительно членства в НАТО).

Зеленский убежден: Маркарова станет примером в развитии экономической дипломатии. Она успешно будет работать над привлечением прямых иностранных инвестиций в Украину и продвижением украинского экспорта. Что известно о Маркаровой Оксана Маркарова – уроженка Ровно. Училась в Киево-Могилянской академии.

Впоследствии получала образование в США – в Университете штата Индиана в Блумингтоне.

Стажировалась во Всемирном банке в Вашингтоне.

Затем работала в компании ITT Group, которая входила в группу влияния Horizon Capital.

Занимала должность министра финансов Украины.