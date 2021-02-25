Патриотизм и профессионализм: Зеленский назначил Маркарову послом Украины в США
В четверг, 25 февраля, Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову госпожой послом в США. Президент подчеркнул, что политик имеет 3 ключевых преимущества, которые необходимы для этой должности.
Источник:Офис Президента
Эти преимущества – патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.
Интересно Зеленскому готовят разговор с Байденом и большое азиатское турне: детали
Убежден, что эти три фактора является формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США,
– отметил Зеленский.
Какие задания Зеленский дал Маркаровой
- Наладить эффективный диалог Украины с администрацией нового президента США Джо Байдена.
- Активно работать с Конгрессом США и укреплять двухпартийной поддержку Украины.
- Привлечь США к урегулированию ситуации на Донбассе.
- Способствовать, чтобы США продолжили поддержку внутренней трансформации Украины.
Что еще сказал Зеленский
- Президент считает, что США должны ужесточить санкции в отношении России. В частности, говорится о проекте "Северный поток-2".
- Кроме того, Украине необходима поддержка официального Вашингтона в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ (плана действий относительно членства в НАТО).
- Зеленский убежден: Маркарова станет примером в развитии экономической дипломатии. Она успешно будет работать над привлечением прямых иностранных инвестиций в Украину и продвижением украинского экспорта.
Что известно о Маркаровой
- Оксана Маркарова – уроженка Ровно. Училась в Киево-Могилянской академии.
- Впоследствии получала образование в США – в Университете штата Индиана в Блумингтоне.
- Стажировалась во Всемирном банке в Вашингтоне.
- Затем работала в компании ITT Group, которая входила в группу влияния Horizon Capital.
- Занимала должность министра финансов Украины.
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