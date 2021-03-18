Владимир Зеленский и литовский президент Гитанас Науседа провели в Киеве заседание Совета президентов. Стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности – ситуацию на Донбассе, деоккупацию Крыма и ход реформ в стране.

Украинский президент пригласил своего литовского коллегу принять участие в мероприятиях по случаю 30-летия Независимости Украины. "Без сомнения, Украина и Литва – большие друзья", – заверил политик.

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Кто еще от Украины принимал участие в заседании:

Алексей Резников, вицепремьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Дмитрий Кулеба, глава МИД;

Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;

Владислав Криклий, министр инфраструктуры;

Марина Лазебная, министр социальной политики;

Юрий Витренко, временный и. о. министра энергетики;

Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента;

Сергей Шефир.

Состояние реформ в Украине

Владимир Зеленский очертил ход реформ, которые реализовывают в Украине. В частности, он привел пример земельной реформы и подчеркнул, что она сможет дать толчок украинской экономике.

Науседа заверил, что Литва всегда будет поддерживать Украину на пути евроатлантической интеграции. А также отметил реформирование оборонной отрасли и важную роль Зеленского в реализации реформ.

Ситуация на Донбассе

Украинский президент отметил, что количество нарушений со стороны российских наемников на Донбассе в последнее время возросло, несмотря на договоренности о всеобъемлющем режиме прекращения огня.

Кроме этого, глава государства также отметил, что крайне важным является вопрос гуманитарного доступа миссий ОБСЕ и Красного Креста к жителям временно оккупированных территорий.

Мы не живем только сегодняшним днем. Вопрос Донбасса – не только прекращение войны, но и деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий,

– подчеркнул Зеленский.

Министр Резников добавил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на саммите "нормандской четверки" в Париже. А также обратил внимание на важность плана реинтеграции оккупированного Донбасса.



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ЕС, НАТО и оккупация Крыма

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил президентов за укрепление диалога между обеими странами. Он подчеркнул, что по инициативе Зеленского 2022 год был объявлен годом Украины в ЕС.

Участники встречи отметили, что важно, чтобы Украине был предоставлен план действий по членству в НАТО. Также они обсудили сотрудничество в области кибербезопасности и противостояние гибридным угрозам.

Общались и о создании Крымской платформы и том, что ее конечной целью должна стать деоккупация Крыма. "С каждым днем растет поддержка этой инициативы со стороны других стран", – отметили в ОП.

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