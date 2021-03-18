Зеленский и президент Литвы провели важное заседание: основные тезисы
Владимир Зеленский и литовский президент Гитанас Науседа провели в Киеве заседание Совета президентов. Стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности – ситуацию на Донбассе, деоккупацию Крыма и ход реформ в стране.
Источник:Офис президента
Украинский президент пригласил своего литовского коллегу принять участие в мероприятиях по случаю 30-летия Независимости Украины. "Без сомнения, Украина и Литва – большие друзья", – заверил политик.
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Кто еще от Украины принимал участие в заседании:
- Алексей Резников, вицепремьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Дмитрий Кулеба, глава МИД;
- Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
- Владислав Криклий, министр инфраструктуры;
- Марина Лазебная, министр социальной политики;
- Юрий Витренко, временный и. о. министра энергетики;
- Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента;
- Сергей Шефир.
Состояние реформ в Украине
Владимир Зеленский очертил ход реформ, которые реализовывают в Украине. В частности, он привел пример земельной реформы и подчеркнул, что она сможет дать толчок украинской экономике.
Науседа заверил, что Литва всегда будет поддерживать Украину на пути евроатлантической интеграции. А также отметил реформирование оборонной отрасли и важную роль Зеленского в реализации реформ.
Ситуация на Донбассе
Украинский президент отметил, что количество нарушений со стороны российских наемников на Донбассе в последнее время возросло, несмотря на договоренности о всеобъемлющем режиме прекращения огня.
Кроме этого, глава государства также отметил, что крайне важным является вопрос гуманитарного доступа миссий ОБСЕ и Красного Креста к жителям временно оккупированных территорий.
Мы не живем только сегодняшним днем. Вопрос Донбасса – не только прекращение войны, но и деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий,
– подчеркнул Зеленский.
Министр Резников добавил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на саммите "нормандской четверки" в Париже. А также обратил внимание на важность плана реинтеграции оккупированного Донбасса.
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ЕС, НАТО и оккупация Крыма
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил президентов за укрепление диалога между обеими странами. Он подчеркнул, что по инициативе Зеленского 2022 год был объявлен годом Украины в ЕС.
Участники встречи отметили, что важно, чтобы Украине был предоставлен план действий по членству в НАТО. Также они обсудили сотрудничество в области кибербезопасности и противостояние гибридным угрозам.
Общались и о создании Крымской платформы и том, что ее конечной целью должна стать деоккупация Крыма. "С каждым днем растет поддержка этой инициативы со стороны других стран", – отметили в ОП.
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О чем еще общались стороны:
- Криклий рассказал о реализации "Большого строительства" и призвал литовские компании приобщаться к проектам в Украине.
- Литва подтвердила, что настроена противостоять реализации "Северного потока-2" и выразила поддержку Украине.
- Витренко отметил, что Украина хотела бы меньше зависеть от импорта электроэнергии и увеличить ее экспорт.
- Ткаченко поблагодарил Литву за поддержку Украины на международной арене и рассказал о проекте "большая реставрация".
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