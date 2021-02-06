Владимир Зеленский по случаю 25-летия антарктической станции "Академик Вернадский" наградил украинских полярников. Президент вручил ученым государственные награды за вклад в осуществление научной деятельности в Антарктике.

Глава государства также поблагодарил Великобританию за то, что четверть века назад она передала Украине свою исследовательскую станцию "Фарадей". По его словам, этот дружественный шаг позволил украинцам продолжить свою научную историю в Антарктиде.

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Зеленский наградил выдающихся полярников

Директор Института биохимии имени А. В. Палладина Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко был награжден орденом князя Ярослава Мудрого III степени;

Директор Центра антарктических исследований в 1993 – 1999 годах Петр Гожик был награжден посмертно орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Каждая большая история – это прежде всего люди, которые сделали ее возможной. Я благодарю присутствующих здесь представителей украинского полярного сообщества, а также всех, кто в разные годы работал на станции "Академик Вернадский". Верю и уверен, что история "Вернадского", история "украинской Антарктиды" будет продолжаться и будет только успешной,

– отметил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил наших полярников и полярниц за их работу, вклад в науку и укрепление авторитета Украины в мире.

Президент пообещал полярникам собственный ледокол

Глава государства также заявил, что государство сделает все, чтобы станция имела свой ледокол, о котором его просили члены 25-й украинской антарктической экспедиции во время общения через видеосвязь по случаю юбилея станции "Академик Вернадский".

Владимир Зеленский поставил задачу Офису Президента и Кабинету министров вместе наработать решение, которое позволило бы решить этот вопрос.

Спасибо за вашу работу. Украина уважает ученых. Думаю, мы должны взять наших полярников как показательный пример, что к науке сейчас в Украине относятся и будут относиться более серьезно, более внимательно, более профессионально, со справедливым уважением. Слава Украине!,

– подытожил президент.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 29 января 2021 года подписал указ о праздновании 25-й годовщины основания антарктической станции "Академик Вернадский".

Владимир Зеленский наградил украинских полярников / Фото Офиса Президента