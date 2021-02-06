Украина уважает ученых: Зеленский наградил полярников и дал важное обещание – фото
Владимир Зеленский по случаю 25-летия антарктической станции "Академик Вернадский" наградил украинских полярников. Президент вручил ученым государственные награды за вклад в осуществление научной деятельности в Антарктике.
Источник:Офис Президента
Глава государства также поблагодарил Великобританию за то, что четверть века назад она передала Украине свою исследовательскую станцию "Фарадей". По его словам, этот дружественный шаг позволил украинцам продолжить свою научную историю в Антарктиде.
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Зеленский наградил выдающихся полярников
- Директор Института биохимии имени А. В. Палладина Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко был награжден орденом князя Ярослава Мудрого III степени;
- Директор Центра антарктических исследований в 1993 – 1999 годах Петр Гожик был награжден посмертно орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Каждая большая история – это прежде всего люди, которые сделали ее возможной. Я благодарю присутствующих здесь представителей украинского полярного сообщества, а также всех, кто в разные годы работал на станции "Академик Вернадский". Верю и уверен, что история "Вернадского", история "украинской Антарктиды" будет продолжаться и будет только успешной,
– отметил Владимир Зеленский.
Он поблагодарил наших полярников и полярниц за их работу, вклад в науку и укрепление авторитета Украины в мире.
Президент пообещал полярникам собственный ледокол
Глава государства также заявил, что государство сделает все, чтобы станция имела свой ледокол, о котором его просили члены 25-й украинской антарктической экспедиции во время общения через видеосвязь по случаю юбилея станции "Академик Вернадский".
Владимир Зеленский поставил задачу Офису Президента и Кабинету министров вместе наработать решение, которое позволило бы решить этот вопрос.
Спасибо за вашу работу. Украина уважает ученых. Думаю, мы должны взять наших полярников как показательный пример, что к науке сейчас в Украине относятся и будут относиться более серьезно, более внимательно, более профессионально, со справедливым уважением. Слава Украине!,
– подытожил президент.
Владимир Зеленский наградил украинских полярников / Фото Офиса Президента
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