Владимир Зеленский отметил государственными наградами 14 военнослужащих. Десять защитников наградили посмертно.

Указ №601 / 2020 глава государства подписал 29 декабря. Его уже опубликовали на сайте Президента Украины.

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Согласно ему, Владимир Зеленский наградил 14 военных, из них 10 – посмертно.

Награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины",

– говорится в сообщении.

Орденом "За мужество" III степени наградили

сержанта Бондарюка Владимира Владимировича (посмертно);

матроса Волкова Руслана Михайловича (посмертно);

старшего сержанта в отставке Глущака Олега Казимировича;

старшего солдата Коваленко Богдана Сергеевича (посмертно);

солдата Куприкова Алексея Николаевича (посмертно);

солдата Лисина Алексея Васильевича (посмертно);

младшего сержанта в отставке Лугину Игоря Александровича;

младшего сержанта Муху Василия Николаевича (посмертно);

старшего сержанта Семиволоса Владислава Олеговича;

солдата Скакуненка Леонида Леонидовича (посмертно);

старшего сержанта Старостина Михаила Григорьевича;

лейтенанта Фирсова Дмитрия Борисовича (посмертно).

Медалью "За воинскую службу Украине" наградили

старшего сержанта Павлюка Ярослава Владимировича (посмертно).

Медаль "Защитнику Отечества" вручили

Матросу Бебнева Станиславу Максимовичу.

Обратите внимание! В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, Зеленский вручил Золотую звезду" Героя Украины отцу погибшего военного Игоря Филипчука. Кроме того, президент вручил ленты с названием почетного наименования и боевые знамена командирам воинских частей ВСУ.