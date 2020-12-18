Владимир Зеленский подписал указ об основании социального проекта "Активные парки – локации здоровой Украины". Кабинет Министров должен разработать и утвердить соответствующее положение до 1 мая 2021 года.

Документ будет способствовать оздоровлению украинцев, созданию условий для снижения заболеваемости, а также улучшению качества жизни граждан. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

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Социальный проект будет привлекать к оздоровительной активности в местах массового отдыха различные группы населения, в частности лиц с инвалидностью.

К организации занятий по оздоровительной двигательной активности и содержательному досугу граждан следует привлекать специалистов в сфере физической культуры и спорта и ведущих спортсменов,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что проект предусматривает и постоянный доступ украинцев к спортивным сооружениям и пунктам бесплатного проката спортивного оборудования. Также в Украине разработают программы по двигательной активности для различных групп населения.

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По данным пресс-службы, в Украине создадут онлайн-платформу этого проекта для консультирования и обмена опытом между спортсменами и участниками активного отдыха.

Согласно указу, Кабмин должен способствовать внедрению проекта и освещать все мероприятия в СМИ.