Зеленский начал социальный проект для оздоровления украинцев: детали
Владимир Зеленский подписал указ об основании социального проекта "Активные парки – локации здоровой Украины". Кабинет Министров должен разработать и утвердить соответствующее положение до 1 мая 2021 года.
Документ будет способствовать оздоровлению украинцев, созданию условий для снижения заболеваемости, а также улучшению качества жизни граждан. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
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Социальный проект будет привлекать к оздоровительной активности в местах массового отдыха различные группы населения, в частности лиц с инвалидностью.
К организации занятий по оздоровительной двигательной активности и содержательному досугу граждан следует привлекать специалистов в сфере физической культуры и спорта и ведущих спортсменов,
– говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что проект предусматривает и постоянный доступ украинцев к спортивным сооружениям и пунктам бесплатного проката спортивного оборудования. Также в Украине разработают программы по двигательной активности для различных групп населения.
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По данным пресс-службы, в Украине создадут онлайн-платформу этого проекта для консультирования и обмена опытом между спортсменами и участниками активного отдыха.
Согласно указу, Кабмин должен способствовать внедрению проекта и освещать все мероприятия в СМИ.
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