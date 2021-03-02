Западные СМИ отметили, что Владимир Зеленский начал активную борьбу с мощнейшими украинскими олигархами. Речь идет, в частности, о Викторе Медведчуке и Игоре Коломойском.

В Офисе Президента уже дали понять, что эта борьба будет продолжаться и в дальнейшем, подчеркнули в Financial Times. Действия Зеленского там назвали "крестовым походом" против олигархов.

Читайте также Будет еще, – Аваков отреагировал на "пленки Медведчука – Суркова"

О Медведчуке

► Издание отметило, что Зеленский ранее ввел санкции, следствием которых стала блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne – телеканалов, которые распространяли российскую пропаганду.

Financial Times обратило внимание на то, что владельцем этих телеканалов является нардеп Тарас Козак, а тот является соратником Виктора Медведчука – олигарха и кума российского президента.

► Кроме этого, там также отметили, что вскоре после решения по санкциям против Козака были заморожены активы самого Медведчука, его жены и ближайшего их окружения.

О Коломойском

► Также издание вспомнило и о подозрениях бывшим чиновникам "Приватбанка". Отметим, что фигурантами дела являются Александр Дубилет, Владимир Яценко и Елена Бычихина.

"Таким образом НАБУ повысило надежду, что украинская власть сможет подобраться к экс-владельцам банка – Коломойскому и его бизнес-партнерам", – пишет Financial Times.