Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается, – Зеленский о Путине
Владимир Зеленский заявил, что может позвонить президенту России Владимиру Путину, и тот, без сомнения, ответит. Однако пока нет предмета для разговора.
Если это поможет остановить войну, президенты Украины и России должны общаться. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию "Фокус".
Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается,
- подчеркнул Зеленский.
Что еще сказал Зеленский
- Он обязательно будет общаться с Путиным, если произойдет очередная задержка встречи советников.
- Коммуникация должна осуществляться не только в форматах вроде нормандского, необходим также прямой диалог.
- Есть вопросы, которые Украина не обсуждает в нормандском формате. В частности, не говорится о заложниках в России или Крыму. Кроме того, никто не говорит также о вопросах Крыма. Именно поэтому президенты 2 стран должны говорить "глобально тет-а-тет".
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