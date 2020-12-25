Владимир Зеленский заявил, что может позвонить президенту России Владимиру Путину, и тот, без сомнения, ответит. Однако пока нет предмета для разговора.

Если это поможет остановить войну, президенты Украины и России должны общаться. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию "Фокус".

Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается,

- подчеркнул Зеленский.

Что еще сказал Зеленский

Он обязательно будет общаться с Путиным, если произойдет очередная задержка встречи советников.

Коммуникация должна осуществляться не только в форматах вроде нормандского, необходим также прямой диалог.

Есть вопросы, которые Украина не обсуждает в нормандском формате. В частности, не говорится о заложниках в России или Крыму. Кроме того, никто не говорит также о вопросах Крыма. Именно поэтому президенты 2 стран должны говорить "глобально тет-а-тет".

Обратите внимание! В декабре 2020 года Россия согласилась на проведение встречи советников лидеров нормандского формата. Это событие должно было состояться еще в сентябре этого года, однако тогда процесс остановился из-за своей безрезультатности. Подробнее читайте здесь.